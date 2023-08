Migranti: respingimenti a Ventimiglia, Forza Italia presenta interrogazione al Governo

“Lo scorso 4 agosto 2023, Medici Senza Frontiere (MSF), ha presentato il rapporto ‘Vietato Passare - La sfida quotidiana delle persone in transito respinte e bloccate alla frontiera franco-italiana’, sulle condizioni dei migranti in transito nella città di Ventimiglia, sistematicamente respinti dalla polizia francese, talvolta con violenza e trattamenti inumani e degradanti: una situazione che sta mettendo in seria difficoltà le autorità locali di Ventimiglia”.

Lo scrivono in una nota il deputato ligure di Forza Italia, Roberto Bagnasco, gli Onorevoli Alessandro Battilocchio, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito azzurro, Raffaele Nevi, Portavoce e vice Presidente vicario dei deputati e Roberto Pella e, che hanno depositato oggi un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sapere “Quali misure Governo intenda porre in essere per un’ordinata gestione del flusso migratorio al confine con la Francia” e “Quali passi intenda muovere presso le istituzioni europee affinché questi respingimenti cessino e si costruisca una politica comunitaria per controllare questo fenomeno senza lasciare sola l'Italia”.

“Non è possibile – spiegano - lasciare alle nostre regioni, a cominciare da Piemonte e Liguria, e ai comuni l’onere della gestione di persone (anche donne e bambini) che vengono respinte e che si ritrovano a vagare nelle città senza una dimora, spesso anche in condizioni igieniche molto precarie. Quello che si ripete da anni alla frontiera italo-francese di Ventimiglia è inaccettabile per due motivi: da un lato si scardinano i valori fondamentali della solidarietà e della cooperazione intergovernativa su cui si fonda l'Unione europea e, dall’altro, si mette in discussione la tutela dei diritti umani e si mette a rischio la sicurezza pubblica”.

Mercoledì 9 agosto una delegazione di Forza Italia, guidata dal deputato Alessandro Battilocchio, sarà presente a Lampedusa per una verifica della situazione. “E’ necessario – concludono i deputati azzurri – che la politica migratoria sia inserita pienamente all’interno della cornice comunitaria e si trovino soluzioni condivise con tutti gli Stati membri. L’Italia – lo ribadiamo ancora una volta - non può e non deve essere lasciata sola”.