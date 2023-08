Imperia: operazione antidroga in carcere nei mesi scorsi, distrutto a Torino lo stupefacente

E’ terminata con la distruzione, nell’impianto apposito di Torino, il sequestro di droga trovata nel carcere di Imperia dalla Polizia Penitenziaria.

L’operazione dei baschi azzurri era stata portata a termine grazie ad una attenta attività di indagine, coordinata dalla Procura di Imperia nei mesi scorsi. “I penitenziari italiani – commenta Guido Pregnolato, segretario dell’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria – per la folta presenza di detenuti tossicodipendenti sono ormai diventati delle vere e proprie piazze di spaccio per la criminalità che cercano di trasformare la detenzione in un business illegale anche per questi motivi abbiamo più volte esortato il Governo a dichiarare lo stato di emergenza delle carceri”.

“Servono risorse straordinarie – prosegue - per riportare la legalità negli istituti di pena, perché le misure attuali sono insufficienti. Ad esempio, nessun neo agente dell’ultimo corso di formazione, da poco terminato, è stato inviato alla casa circondariale di Imperia per rinforzare l’organico che è carente, inoltre in tutti i ruoli. Infatti, da diversi anni, l'istituto è privo della sua figura apicale, ossia di un funzionario che possa svolgere l'incarico di Comandante”.

Il sindacato rivolge un plauso ai poliziotti penitenziari del reparto di via Agnesi per la brillante operazione di polizia giudiziaria: “Perché – termina Pregnolato - nonostante le precarie e critiche condizioni operative che da tempo denunciamo, solo grazie alla loro alta professionalità si è stroncato l’ennesimo tentativo di traffico illecito all’interno delle mura del carcere”.