Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 premia la partita in memoria di Gianluca Vialli

In occasione della partita di calcio "The Legend Gianluca Vialli", che si terrà il 10 settembre a Reggio Calabria, nello Stadio Granillo, per commemorare il grande calciatore della nazionale, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea, scomparso lo scorso mese di gennaio, il maestro orafo Michele Affidato, calabrese di Crotone, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per le sue capacità artistiche, espresse nella creazione delle sue opere per importanti manifestazioni nazionali ed internazionali, realizzerà il premio "Nazionale Azzurri", su commissione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, il cui Direttore artistico è il cantautore Fabrizio Venturi, che sarà consegnato ad Alessandro Arena per l'impegno profuso a favore del progetto We Aut, struttura specializzata nell'assistenza ai bambini autistici.