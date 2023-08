Pallavolo: Mattia Chiantore della 'NLP – Nuova Lega Pallavolo di Sanremo' alla società Colombo Volley Genova

Un altro giovane pallavolista lanciato dalla NLP – Nuova Lega Pallavolo di Sanremo, spicca il volo verso la prestigiosa società Colombo Volley Genova, molto quotata a livello nazionale per i suoi successi a livello giovanile, confermati con il terzo posto assoluto nell'ultimo Campionato Italiano Under 15 e il sesto nell'Under 16.



Si tratta di Mattia Chiantore, classe 2008, entrato a far parte della Nlp nella stagione sportiva 2020/2021, affidato alle cure dell'allenatore Michele Minaglia che lo ha fatto crescere sportivamente e maturare esperienza. Chiantore è stato uno dei protagonisti assoluti della passata stagione nella squadra Unione Maschile Sanremo con la quale ha vinto il titolo territoriale Under15 del Comitato Liguria Ponente Fipav, meritandosi la convocazione nella selezione che ha partecipato al 'Trofeo dei Territori'.



Per la NLP Sanremo esiste un precedente che fa ben sperare: nel 2019 la stessa società genovese non si lasciò scappare Massimiliano Matani, anche lui cresciuto nel vivaio NLP, che con il Colombo Genova vinse lo Scudetto tricolore Under19 nella stagione 2020/21, per poi passare l'anno scorso nel campionato nazionale di A3 con il Casarano Volley ed ora ingaggiato dall' Alessano Volley di Lecce per la prossima stagione.



Con Mattia Chiantore, al Colombo Genova andrà un altro ragazzo di Sanremo, Gianmaria Tinelli della Scuola Pallavolo Mazzucchelli. Tutto lo staff della NLP Sanremo, con in testa il presidente Cesare Fagnani, augura ad entrambi i ragazzi un grande in bocca al lupo per il loro nuovo percorso