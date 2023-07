Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione per le ore 12:30 di martedì 1 agosto (prima convocazione lunedì 31 agosto alle ore 9:00). All'ordine del giorno l'assestamento generale di Bilancio, la salvaguardia degli equilibri per l’Esercizio 2023 e il Regolamento dei servizi cimiteriali.

L'ordine del giorno è disponibile a questo link https://t.ly/75V30