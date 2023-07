Querelle politica: Bissolotti a Sanremo al Centro "Ho solo ricordato dati inconfutabili e non smentibili"

“Rispondo per l’ultima volta, veramente l’ultima, a chi cerca in tutti i modi di tirarmi in ballo in una polemica che non mi appartiene”. Sono le parole del responsabile regionale di ‘Italia con Noi’, Antonio Bissolotti, che risponde alla nota (QUI) di ‘Sanremo al Centro’.

“Mi sono limitato a ricordare – prosegue - agli smemorati dati inconfutabili che non possono essere smentiti. Capisco che possano dare fastidio ma quelli sono. Si concentrino piuttosto sui fallimenti di una amministrazione che, a differenza della nostra che costruiva opere pubbliche dopo avere reperito i relativi finanziamenti, indebita i sanremesi per i prossimi trent’anni lasciando una città in balia a topi e gabbiani”.

“Come sempre conta poco questa stucchevole polemica – termina Bissolotti - conta molto di più il giudizio degli elettori che tra qualche mese saranno chiamati finalmente ad esprimersi. Si mettano l’Anima in pace. La pacchia è finita! A non risentirci”.