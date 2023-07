Le esternazioni del sindaco Biancheri surriscaldano il clima politico a Sanremo

Il capogruppo di Liguria Popolare in consiglio comunale Giampiero Correnti , il consigliere Andrea Artioli e il segretario cittadino Mauro Delbó replicano alle parole di Marco Viale , capogruppo di Sanremo al Centro , dopo le dichiarazioni di Alberto Biancheri: "Viale che aveva commentato le lacrime di coccodrillo del 'trombato' sindaco Alberto Biancheri, come si è definito lui stesso, ha pensato di difendere l’onore del primo cittadino, appunto, 'trombato' attaccando , in modo sguaiato Tonino Bissolotti, responsabile regionale e membro del coordinamento nazionale di Noi con l’Italia, partito nazionale cui Liguria Popolare è federata ".

"Viale si è perso dei pezzi e ha sbagliato bersaglio, perché Bissolotti nulla ha a che fare con le dinamiche politiche cittadine, rispetto alle quali si è fatto da parte qualche settimana or sono, per dedicarsi ai propri impegni genovesi e romani, e perché Delbó non è il portavoce di nessuno se non di se’ stesso. Ci auguriamo che Viale, sperando che abbia compreso le dinamiche politiche del momento , che son peraltro le stesse che han portato alla 'trombatura' di Biancheri, possa in futuro , dedicarsi alle proprie passioni senza coinvolgere estranei a sproposito e mettersi così finalmente l’anima in pace", concludono.

"Abbiamo portato il Casino ad incassare più di 100 milioni di euro ed abbiamo sottoscritto una convezione con la Rai da 9 milioni di euro all’anno per le casse del comune( dica lui quanti ne sono rimasti ) Solo per ricordare alcuni dei risultati raggiunti in quegli anni. Cosa lasci Biancheri dopo due mandati, contornato da dilettanti allo sbaraglio è sotto agli occhi di tutti", rimarca Antonio Bissolotti ricordando il suo passato politico e di amministratore della città dei fiori: "Quanto ai miei trascorsi amministrativi ed elettorali vorrei ricordargli che l’amministrazione Bottini/Bissolotti rimane la più votata nella storia della città e mantiene anche il record nazionale per i comuni sopra i 50.000 abitanti. 75% dei voti al primo turno con il 70% dei cittadini votanti. Il sottoscritto da segretario cittadino di Forza Italia ha portato il partito al 50% dei voti ed è stato eletto consigliere , con la preferenza unica, con un numero di voti ad oggi mai eguagliato".