Ultime dichiarazioni del sindaco di Sanremo, Viale attacca Delbò: "Una ridicola strumentalizzazione politica"

Con riferimento al comunicato stampa di Delbò di Liguria Popolare, in relazione alle dichiarazioni del sindaco in occasione della conferenza stampa congiunta con tutti i capigruppo nel corso della recente visita all'Ospedale Borea di Sanemo, ecco la replica del capogruppo di Sanremo al Centro Marco Viale.

“Avendo letto la ridicola strumentalizzazione politica di Delbò, portavoce di Bissolotti, sulle recenti parole del Sindaco, credo si debbano chiarire alcuni punti. Essendo stato presente in conferenza stampa, ed avendo assistito a domanda e risposta vorrei chiarire il passaggio. A domanda precisa del giornalista che andava oltre la questione punto nascite, sul fatto che negli ultimi decenni Sanremo avesse perso molti servizi a discapito di Imperia per decisioni romane e genovesi, la risposta netta del sindaco è stata ‘dovete chiedere a chi a quella politica si è posto sempre in maniera subalterna’. Concetto chiaro e inequivocabile, al netto di qualche maldestro tentativo di buttarla in caciara o di manipolare le parole.

Perché Liguria Popolare e Bissolotti e Delbò, al di là del fatto che contino nulla politicamente, fanno parte di quel centrodestra partitico, di cui sono grandi cantori, che ha determinato lo sconvolgimento del piano sociosanitario regionale, a danno di Sanremo, e la bocciatura in Parlamento dell'emendamento che avrebbe permesso alla ASL1 di essere riconosciuta come ‘area disagiata’, cosa che avrebbe permesso alla nostra sanità territoriale che versa in condizioni difficilissime di affrontare con maggiore efficacia la questione legata alle assunzioni.

Ecco questi sono i temi veri a cui e i partiti dovrebbero dare risposte. Ma servirebbero anche rappresentanti all'altezza. Per Bissolotti e Delbò molto più facile buttarla in rissa, sviare dagli argomenti concreti, riversare fango e odio sul Sindaco, come da loro abitudine.

Al loro rancore, alle loro illazioni e al loro modo di essere, rispondiamo però con un sorriso: visto come Bissolotti è sempre stato giudicato dalla cittadinanza negli ultimi dieci anni, in ogni tornata elettorale, siamo certi che saprà essere determinante anche alla prossima”.