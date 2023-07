Speciale Weekend: i nostri migliori consigli su cosa fare e cosa vedere in provincia di Imperia

Fine settimana sempre più ricco di eventi nella nostra provincia. Sono talmente tanti che non è certo semplice scegliere quelli più interessanti: sarebbe una lista veramente lunga. Comunque ricordiamo che si può sempre consultare la nostra Agenda Manifestazioni dove sono elencati schematicamente tutti quanti.

Andiamo per gradi ed iniziamo nel proporre quelli per la giornata odierna. Per chi si vuol fare qualche risata proponiamo due spettacoli di cabaret: uno a Sanremo e l’altro a Diano Marina. Il Roof Garden del Casinò matuziano ospita la coppia ‘Ale e Franz’, duo comico cementato da successi teatrali, televisivi e sul grande schermo. Il comico torinese Beppe Braida intratterrà il pubblico al Molo delle Tartarughe di Diano Marina. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Inizio spettacolo ore 21.30.



Passiamo alle feste di piazza di oggi: torna anche quest’anno a Taggia il ‘Carnevale Estivo’, una manifestazione che vede a ogni edizione la partecipazione delle spiagge, delle associazioni del territorio, delle scuole di danza e di tanti gruppi di amici che si mettono in gioco per questa occasione divertente e goliardica. Si parte alle 20.30 in zona Darsena dove saranno presentati i partecipanti con l’intrattenimento di Dj Prince. Alle 21.00 in piazza Tiziano Chierotti si esibiranno due scuole di danza. Mentre alle 22.00 partirà dalla Darsena il corteo che attraverserà il Lungomare, via Queirolo e arriverà in piazza Tiziano Chierotti, dove la serata proseguirà con il mitico showman Gianni Rossi, presentatore della manifestazione. L’evento vedrà anche la partecipazione di Katy Silva con le sue splendide ballerine brasiliane, e di Fem Spettacoli con i suoi trampolieri. Il corteo sarà aperto dal gruppo folkloristico sanremese ‘Canta e Sciuscia’.

Questa sera ad Ospedaletti, nell'ambito della rassegna eno-gastronomica ‘Mangiamu in ta Ciassa’ (mangiamo in piazza) a cura dell'associazione locale di volontari 'U Descu Spiaretè', a partire dalle ore 20 nella centrale Piazza Sant'Erasmo si svolge la 'Sagra della Trombetta (Cucurbita Moscata)', prodotto tipico locale. Il menu proposto è tutto a base di zucchine trombette, prevede tre portate principali, un bicchiere di vino e dolce al caffè, ad un prezzo di 20 euro.



Nel centro storico di Bordighera continua quest’oggi la terza edizione della festa POPolare di Santa Maria Maddalena a cura dell'associazione A Pria Presiuza. Una giornata da trascorrere all'insegna della tradizione e del folklore passeggiando tra i carrugi del borgo, il tutto contornato dalle musiche della tradizione ligure con un ricco programma dalla mattina alla sera: visite guidate, laboratori, artisti nelle vie del paese, vendita di libri, musica bandistica e moderna, dimostrazione di Danza e Baby Dance. Ma il clou dell’evento sarà alle 19 quando la ‘Confraternita du Pan Bagnau’ allestirà una degustazione con ben 22 metri di pan bagnato (il programma nel dettaglio a questo link)



Sagra dei Ravioli e Grigliata con musica dal vivo oltre ad uno spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio sul mare è quello che propone San Lorenzo al mare per la Festa patronale di Santa Maria Maddalena. A Villa Scarsella di Diano Marina continua oggi e domani la sagra enogastronomica della Famia Dianese con intrattenimento musicale di varie band (sabato i ‘Libero Arbitrio e domenica gli ‘Wavers – 51). Anche in Piazza Martiri a Seborga ci si potrà divertire con una serata enogastronomica e danzante in compagnia dell’orchestra ‘Domenico Cerry’ oltre ad una baby dance per i più piccoli.

Eccoci ai concerti e spettacoli teatrali in programma oggi:



A Sanremo la Compagnia Stabile Città di Sanremo propone la commedia dialettale ‘Tütu in famija’ in Piazza Borea D’Olmo. Un concerto dei ‘Make it Burn’ con musica pop internazionale e italiana è ospitato ad Imperia in banchina Aicardi. In Piazza Santa Chiara, sempre nel capoluogo, la Compagnia Teatrale ‘Ramaiolo in Scena’ darà vita alla divertente commedia Funny Money’ di Ray Cooney. Le note più ‘serie’ si potranno ascoltare all’Anfiteatro di Cala del Forte di Ventimiglia con il Concerto lirico ‘Il Canto della Terra’. Ad esibirsi il soprano Claudia Sasso, il tenore Alessandro Fantoni accompagnati dal pianista Antonio Puntillo. Al Centro Polivalente San Francesco della città di confine andrà in scena il concerto inaugurale della Settimana Vivaldiana Nazionale ‘Le 4 Stagioni’ realizzato da ‘I Solisti Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi’ diretto al cembalo dal M° Roberto Allegro. Il programma prevede l’esecuzione delle celeberrime Quattro Stagioni, magistrale quanto straordinario affresco sonoro del grande compositore veneziano



La Compagnia Teatro X Monet/Teatro delle Dieci presenta oggi e domani a Bordighera un nuovo e avvincente spettacolo teatrale itinerante dal titolo: ‘Magiargè e altre Storie dal Mare’. Questo il percorso: chiesetta di Sant’Ampelio, pineta, Marabutto, Fontana di Magiargè, Società di Mutuo Soccorso dei Pescatori (visitabile al termine dell’evento, guidati dal presidente Fulvio Debenedetti), Porta Sottana. Previste due partenze: alle 18.30 e alle 19.30. A San Bartolomeo al mare si sta per concludere con successo 34ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’. Questa sera ad esibirsi sarà il chitarrista Javier Garcia Moreno, mentre domani è in programma la finale del Concorso con premiazioni. Tutti e due gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Al Castello della Lucertola di Apricale l’appuntamento è con un Galà Lirico dal titolo ‘Prima Donna’ nel centenario della nascita di Maria Callas. Per i più rockettari proponiamo la 3ª edizione dello Shock’ Metal Fest, Rock Party Edition’ al Palabigauda di Camporosso con la partecipazione di numerose band (il programma a questo link)



Gli appuntamenti di domenica.

Domani alle 21.30 presso l'Auditorium Comunale, appuntamento con ‘Ospedaletti... Ricorda’: omaggio al Maestro Fausto Papetti nel 100° anniversario della sua nascita. In programma 'Papetti for ever', un fantastico omaggio in musica per celebrare i cent'anni della nascita del ‘Re del Sax’. In questa serata di gala, a rendere omaggio al Maestro Fausto Papetti, sarà una formazione d'eccezione: il suono del Sax Contralto del M° Simone Giacon, valente sassofonista del ponente ligure, insegnante di musica, che interpreterà grandi successi del repertorio di Papetti come Samba Pa Ti, Estate Violenta e molti altri brani. L'Orchestra d'Archi, la ‘Bordighera Symphony Orchestra’ accompagnerà il suadente suono del sax, sotto la direzione del M° Massimo Dal Prà. La conduzione della serata è affidata ad Amelia Cimiotti, che interverrà per raccontare al pubblico ricordi ed aneddoti del grande sassofonista.

‘La Profondità del Buio’, spettacolo a lume di candela nell’ambito del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo nell’Oratorio di Santa Caterina, trascinerà il pubblico in una atmosfera unica e suggestiva. L’appuntamento musicale, con la partecipazione di BQ Baritone Sax Quartet, verrà realizzato nella forma di ‘Candle light concert’ e sarà preceduto, alle 20.30, da una visita guidata all’Oratorio di Santa Caterina, che per l’occasione sarà illuminato solo da candele.



A Sanremo l’appuntamento è con la seconda serata della rassegna ‘Unojazz&Blues 2023’. Ad esibirsi al Teatro dell’Opera del Casinò (ingresso gratuito) sarà la ‘Nine Below Zero’, band che ha sempre saputo distinguersi, anche in tempi di esplosione punk, grazie al loro amore per il Chicago blues.

In Banchina Aicardi ad Imperia si terrà un concerto per l’Emilia con Leonardo Fiaschi e Aleandro Baldi. Nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Ventimiglia è in programma un concerto d’organo tenuto dal musicista tedesco Michael Utz.

Anche l’entroterra ospita oggi parecchi spettacoli: Civezza sarà teatro dello spettacolo itinerante ‘Shakespeare by night’ con gli attori del Teatro della Tosse di Genova (ingressi scaglionati ogni 20 minuti per 30/40 persone. Il primo alle 20. l'ultimo alle 23). Un concerto di musica classica a cura del duo Kristina Gjonej, al pianoforte, e Monica Russo, soprano, è in programma nella Chiesa di Sant’Antonio a Costarainera. ‘Splendori musicali dal Barocco al Classicismo’ è il titolo del concerto con dei Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ in programma nella Chiesa parrocchiale San Tommaso a Dolcedo. E ritornano anche i tradizionali ‘Concerti sul Lago’ di Lucinasco: in scena nella cornice della ‘Chiesa della Maddalena’ la ‘Compagnia Corale di Imperia’ che proporrà un concerto dal titolo ‘Canti tra tradizione e fede’.



Concludiamo con un evento dedicato ai grandi e piccini in programma domani nel centro storico di Ventimiglia dove, dalle ore 18 alle 24, irromperà l’aristocratico e tormentato fascino del Corsaro Nero. ‘Sulle orme del Corsaro Nero’ è un evento che mette al centro il personaggio immaginario creato da Emilio Salgari, evocandone la sua epoca. Si troveranno taverne dei pirati, in tre postazioni strategiche, locande dove si potranno degustare specialità, danzatrici, chiromanti, giocolieri che irromperanno lungo il percorso, musica dal vivo itinerante. Due importanti punti focali saranno lo spettacolo circense in piazza Colletta e la mostra di illustrazioni sul mondo della pirateria presso la Fondazione Biancheri. Nella terrazza del giardino pensile di palazzo Biancheri Galleani sarà possibile degustare un intero menù a tema, ispirato all’opera di Elsa Muller ‘A pranzo con Salgari’. Tutto il centro storico parlerà del mondo della pirateria, dai ‘jolly rogers’ (bandiere tradizionali dei pirati americani ed europei) che sventoleranno lungo il percorso, alle tovagliette dedicate nei punti degustazione, dagli arredi all’oggettistica presente ovunque, fino al tesoro che i bambini troveranno al termine di un’entusiasmante caccia che li vedrà protagonisti nelle vie e piazze. La caccia al tesoro dedicata ai bambini partirà alle ore 18, mentre quella che coinvolgerà un pubblico adulto avrà inizio intorno alle ore 20.

