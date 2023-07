E-commerce di successo? Tutto parte dalla gestione del magazzino

Un e-commerce di successo, che vuole garantire un servizio ottimale al cliente, cura sia la sua presenza online, con una grafica e testi comprensibili, sia l’organizzazione logistica e dei trasporti.

Infatti, l’efficienza di un e-commerce parte proprio dall’organizzazione del magazzino e del trasporto, con servizi di qualità, che rispettino i tempi delle consegne e garantiscano l’arrivo della merce in ottimo stato.

Certo, per e-commerce di grandi dimensioni, forse, è più facile mantenere standard elevati, ma anche aziende di piccole dimensioni con piccoli accorgimenti possono riuscire nell’intento.

Il punto di partenza è sicuramente la selezione di materiali per l’imballaggio resistenti, come i tendireggia di Raja, perfetti per confezionare adeguatamente i pallet sia in fase di stoccaggio che di trasporto, garantendo la sicurezza della merce e del personale addetto alla preparazione della merce da spedire.

Raja è leader mondiale nella vendita di materiali per l’imballaggio con prodotti adatti alle esigenze di tutti i clienti. Un negozio online funziona diversamente dall’alter ego fisico, perché il cliente si aspetta che la consegna sia puntuale, con costi di spedizione irrisori. Inoltre, le spedizioni non conoscono giorni di riposo, il settore lavora a qualunque ora, anche di notte e ciò comporta l’avere un magazzino ben organizzato, con un inventario aggiornato e spedizioni efficienti.

Il magazzino deve essere sistemato con cura, infatti, una volta che il cliente ha fatto l’ordine, lo spazio deve essere adatto ad accogliere i nuovi prodotti e il personale adeguatamente formato a verificare lo stato della merce, a registrarla e a etichettarla, onde evitare che venga smarrita nei vari passaggi.

La fase più importante della lavorazione è quella del picking, cioè il momento in cui, dopo l’acquisto, il prodotto è recuperato tra gli scaffali e preparato per la spedizione, in questa fase nulla può essere lasciato al caso.

Il prodotto va preparato con attenzione: dall’imballaggio, all’uso di etichette, alla bolla di spedizione, bisogna rispettare tutti gli step, affinché il pacco arrivi a destinazione senza intoppi.

Una volta che il pacco è spedito, servendosi della collaborazione di corrieri, è importante che sia tracciabile, cosicché il cliente stesso possa vedere lo stato dell’ordine, rendendosi conto dei tempi di consegna.

E proprio per garantire un’assistenza completa, le aziende devono prevedere un servizio di customer care, attento e scrupoloso, che sappia fornire le risposte adeguate alle domande e risolvere eventuali problemi, legati alla spedizione.

Inoltre, è fondamentale prevedere un registro dei resi, per capire le motivazioni ed evitare situazioni spiacevoli in futuro. I resi vanno gestiti anche nella pratica in modo veloce.

Si sa, il cliente ha sempre ragione (o quasi), quindi bisogna instaurare un rapporto dinamico ed empatico, ciò per prevenire cattive recensioni, che trasmettono un’immagine negativa dell’azienda. Leggere e rispondere con educazione alle recensioni, permette allo staff di capire cosa ha fatto bene e cosa ha sbagliato per migliorare la propria offerta.

In conclusione, una logistica ben organizzata è il cuore pulsante di un e-commerce di successo, perché garantisce tempi di consegna rapidi, una gestione efficiente degli stock e la soddisfazione dei clienti. È l'elemento chiave per superare le aspettative dei consumatori e per creare una solida reputazione nel mondo del commercio online.