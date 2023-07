Diga in Valle Argentina, accordo di programma tra sindaci e Ministero: cosa accade adesso

La questione diga in valle Argentina passerà da un accordo di programma. Il documento verrà prodotto entro pochi giorni dai sindaci dei comuni di Taggia, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora. Sarà proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale e Rivieracqua. Nuovo vertice diga

Questo quanto emerso da un nuovo vertice online che ha visto riuniti a Taggia i cinque sindaci: Mario Conio, Matteo Orengo, Mariano Bianchi, Manuela Sasso e Massimo Di Fazio. Collegati con loro i rappresentanti del Ministero e dell'Autorità di Bacino, per Regione Liguria gli assessori Giacomo Giampedrone, Marco Scajola e Alessandro Piana, per l'ATO idrico il subcommissario Cecilia Brescianini, per Rivieracqua Angela Ferrari. Tutti gli enti coinvolti alla fine dovranno firmare l'accordo che nasce con l'obiettivo di mettere nero su bianco ciò che chiede il territorio. Piccoli invasi e messa in sicurezza del torrente

Con questo protocollo viene ribadita la posizione già emersa degli amministratori locali: no alla grande diga, sì ai piccoli invasi. Quindi non verrà perso il finanziamento e si farà uno studio che guardi a misure per l'approvvigionamento idrico. Oltre a questo i sindaci uniti chiedono che con le nuove opere si arrivi anche alla messa in sicurezza del torrente. I soldi del Ministero non andranno persi