Sanremo: strada verso San Pietro dissestata, i residenti della frazione lanciano l'allarme (Foto)

Gli abitanti della frazione San Pietro a Sanremo, ci hanno scritto per segnalare i problemi ai quali sono sottoposti da tempo:

“Siamo costretti a fare le gimkane tra innumerevoli buche che costellano l'asfalto, in modo evitare di distruggere i mezzi. A tutto ciò si aggiunge la pericolositá del tratto di strada prima del bivio per la Villetta, in cui la stessa é sprofondata. La soluzione é stata quella di piazzare segnali restringendo la carreggiata così da costringere chi sale, a spostarsi più a sinistra rischiando il frontale con chi scende. La nostra speranza è che il comune provveda prima che ci scappi il morto”.