Vallecrosia in lutto per la morte di don Agostino, fu direttore dell'oratorio salesiano e parroco di Maria Ausiliatrice

Vallecrosia è in lutto per la morte di don Agostino Paganessi, che prima ricoprì il ruolo di direttore dell'oratorio salesiano e, poi, successivamente fu anche il parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice tra il 1985 e gli anni ‘90.

La triste notizia ha gettato nello sconforto non solo la diocesi di Savona-Noli, dove ha ricoperto il suo ultimo incarico, ma anche la comunità vallecrosina visto che don Agostino era molto amato e stimato in città. Chi l’ha conosciuto lo ricorda come una persona speciale, sempre sorridente, che aveva una sensibilità unica e una cultura sconfinata e fu un grande educatore dell’oratorio Don Bosco.

Nato a Cene, in provincia di Bergamo, il 10 marzo del 1945, fu ordinato presbitero il 28 giugno del 1976. Era uno dei canonici del Capitolo della Cattedrale di Savona ed è stato anche il parroco di diverse comunità nel savonese: Maria Ausiliatrice e San Filippo Neri di Savona e San Matteo Apostolo in Luceto, frazione di Albisola Superiore. Fu pure assistente spirituale del Centro Italiano Femminile, del Movimento Rinascita Cristiana, della Società Operaia Cattolica “Nostra Signora di Misericordia” e del Movimento Apostolico Ciechi. Nel 2021, a Latiano, in provincia di Brindisi in Puglia, gli fu conferito il Premio di Bontà per la sua immensa e continua opera di carità nei confronti dei bisognosi. Il funerale di Don Agostino, scomparso all'età di 78 anni, verrà celebrato domani nella Cattedrale Nostra Signora Assunta a Savona.