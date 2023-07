Sanremo: mondo del calcio in lutto, è morto Roberto Gatti, ex giocatore della Sanremese

Gli Irriducibili Sanremo vogliono ricordare con grande affetto Roberto Gatti scomparso ieri all'età di 79 anni.



"La figura di Gatti è legata inscindibilmente alla Sanremese per aver giocato vari campionati con i colori biancazzurri e per essere stato uno tra i grandi protagonisti della storica promozione in Serie D della squadra biancazzurra conquistata nella Stagione 1974/1975. Nato a Collecchio il 26 maggio 1944, giocò il primo campionato con la squadra matuziana a soli 19 anni in Serie D nella Stagione 1963/1964. Passò successivamente nelle fila di Spal ( in Serie A ), Sarom Ravenna, Reggina, Torres e Casertana dove nella Stagione 1970/1971 collezionò ben 35 presenze in Serie B. Si tolse anche la soddisfazione di realizzare alcuni goal nel periodo passato proprio con la Casertana in Serie C. Successivamente il ritorno a Sanremo a partire dal campionato di Promozione 1973/1974, fino alla Stagione 1975/1976 in Serie D, dove la squadra biancazzurra si posizionò con un dignitoso sesto posto. La sua carriera si concluse nell'Intemelia in Promozione dal 1976 fino al 1980. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze".