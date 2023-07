Incidente stradale, questa sera intorno alle 21.30 in via Martiri della Libertà a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione uno scooter e un’auto si sono toccate mentre viaggiavano in direzione monte.

Lo scooter, condotto da un 60enne, ha picchiato contro due auto in sosta per poi finire sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza oltre agli agenti della Municipale per rilevarlo.

L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.