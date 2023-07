Sanremo: clochard occupano portico in centro, pulizia possibile solo con i Vigili

È dovuta intervenire anche la Polizia Locale insieme ad Amaie Energia per poter permettere le operazioni di pulizia del portico di Palazzo Roverizio a Sanremo. Il punto di collegamento tra via Palazzo e via Escoffier la notte diventa rifugio per i clochard presenti in città.

Da tempo le operazioni di igienizzazione venivano rimandate a causa della presenza di questi occupanti. Gli agenti anche se con qualche difficoltà sono riusciti a tenere sgombero il portico per permettere agli operatori di disinfettare l'area, ripulendola a fondo.

Il problema dei clochard è tristemente noto in città. Tanti i senzatetto presenti e come in questo caso diventa difficile procedere in attività di routine per mantenere un livello di pulizia e decoro normale. La richiesta di presenza della Polizia Locale era stata concordata da tempo per tornare a pulire un'area non più così facilmente accessibile a causa della presenza di un occupante non troppo collaborativo. L'operazione congiunta di pulizia sarà ripetuta anche nei prossimi giorni.