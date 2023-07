Sanremo: ottimo successo di partecipazione nello scorso fine settimana per la 'Festa dei Popoli'

Si è svolta nello scorso fine settimana la 15a edizione della ‘Festa dei popoli’, dopo il lungo stop forzato a causa della pandemia negli scorsi anni.

Giovedì si è tenuto l'incontro relativo alla Costituzione, a palazzo Roverizio, mentre venerdì quello tra popoli alla Federazione Operaia Sanremese. Come finale corale e di piazza è stata scelta Piazza Borea d'Olmo per terminare la serata con festa, musica, e danze.

Hanno partecipato ben tre continenti: America, Africa ed Europa, con la partecipazione di Brasile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perù per l'America, del Marocco per l'Africa, dell'Albania, Ucraina, Romania e Moldova per l'Europa.

La partecipazione è stata ampia, la piazza gremita e molte persone sono rimaste in piedi. “Ringraziamo la cittadinanza per la partecipazione – dicono gli organizzatori e speriamo di avervi fatto conoscere almeno un pochino meglio le tradizioni, la musica e le danze di altri popoli, geograficamente distanti da noi, ma così vicini dato il fenomeno, che ben conosciamo, dell'immigrazione”.