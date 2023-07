Sanremo: verso la vendita di Villa Helios, a giugno firmato compromesso

Per la prima volta a giugno si è arrivati ad un preliminare di vendita per Villa Helios di Sanremo. È un fulmine a ciel sereno la notizia sull'ex complesso medico, due palazzine e un vasto parco alle porte della città. Da anni, ormai, la villa finisce ciclicamente sulle pagine della cronaca locale per occupazioni abusive e situazioni di degrado.