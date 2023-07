Bordighera: smarrita la scorsa notte la gattina 'Noire', l'appello dei proprietari (Foto)

E’ stata smarrita nella scorsa notte a Bordighera la gattina nella foto, che risponde al nome di ‘Noire’. E’ sterilizzata ad ha poco più di un anno, nera (solo qualche pelo bianco sotto al collo e qualche pelo rossiccio sul dorso poco prima della coda), patte nere, naso nero, occhi giallo/verdi, di taglia piuttosto piccola.

Indossa un collarino rosa con il campanellino anche se potrebbe averlo perso. Non miagola, fa solo qualche verso, non da troppa confidenza ma potrebbe avvicinarsi per curiosità o fame. La gatta si è persa nella zona della via Romana, via Sobrero, via Girolamo Rossi, via Bigarella, via Neckarlsulm e via Coggiola, anche se potrebbe essersi allontanata oltre.

Chi ha informazioni o l’ha vista, può contattare il 3472780483.