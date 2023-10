Lufi e Nami due splendidi gattini, cercano una famiglia che li possa adottare insieme

"Per loro non ci sarebbe bisogno di presentazioni perché le foto parlano da sole. Lufi (maschietto bianco e rosso) e Nami (femminuccia tricolore) sono due meravigliosi gattini di circa quaranta giorni, recuperati in una cantina abbandonata quando avevano due settimane di vita. La loro mamma li aveva involontariamente abbandonati e loro cercavano aiuto piangendo dalla finestra per farsi notare ed aiutare.



Sono due cuccioli veramente splendidi in tutto: affettuosi, giocherelloni, simpatici ed ovviamente bellissimi. Per loro cerchiamo una famiglia con la F maiuscola che possa adottarli in coppia, esclusivamente in appartamento con finestre e balconi in totale sicurezza. Verranno affidati spulciati, sverminati e con prima visita veterinaria di controllo. Per chi ne avesse la necessità è possibile richiedere di effettuare test per Fiv/Felv in pcr che sono attendibili anche in gattini così piccoli.



Sono adottabili previo colloquio pre affido ed obbligo di sterilizzazione per entrambi. Lufi e Nami si trovano in provincia di Imperia. Per chi fosse realmente interessato a regalargli una famiglia amorevole ed una vita da favola, può mandare una presentazione tramite whatsapp al 3284604823. Una coppia di gattini perfetta merita una famiglia perfetta e noi gliela troveremo".