Sanremo: Anima verso le elezioni, "Cambiamento condiviso con la città, a breve il primo incontro"

Dalla segreteria di Anima, spiegano: "I movimenti civici sono spesso caratterizzati dall’aspirazione a diversi punti chiave, che li definiscono. Rappresentano aspetti importanti per ANIMA: l'impegno di carattere civico basato sull'attivismo e sull'interesse per il bene pubblico. I nostri associati cercano di promuovere cambiamenti positivi nella Città, recependo dagli iscritti e dai cittadini questioni rilevanti e mobilitando le persone per raggiungere determinati obiettivi; la partecipazione democratica - incoraggiamo le persone a essere attive nel processo decisionale, sia attraverso il coinvolgimento agli eventi e alle discussioni, sia attraverso altre forme di mobilitazione come la pressione sugli amministratori locali per cambiare o modificare l'organizzazione di iniziative di base; le tematiche sociali - concentriamo parte della sua attività sulle tematiche sociali rilevanti per la comunità o la società nel suo insieme. Ciò può includere l'equità sociale, l'ambiente e altre criticità importanti; Il coinvolgimento della comunità - ci vogliamo rivolgere ad un'ampia platea di persone, creando un senso di solidarietà e mobilitando le risorse e le competenze della Città per raggiungere obiettivi comuni".