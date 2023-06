Estate musicale a Sanremo, il Trio Zahharrenkova inaugura "I concerti di Villa Nobel" (Foto)

A Sanremo prende il via la V edizione della "Stagione Concertistica Internazionale 2023" con "I concerti di Villa Nobel. Estate musicale", promossa e organizzata dall'associazione "Musica a Santa Tecla".

Il concerto inaugurale sarà affidato al prestigioso Trio Zahharrenkova composto da Irina Zahharrenkova al pianoforte, Paula Sumane al violino e Aare Tammesalu al violoncello che suonerà "Dal Classicismo al contemporaneo", realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura Estone, a Villa Nobel a Sanremo alle 19.

Il Trio Zahharrenkova, attualmente fra le maggiori ed apprezzate formazioni cameristiche europee, che vanta numerosi riconoscimenti internazionali e premi conseguiti, condurrà i presenti dal Classicismo rivoluzionario del Trio op.1 in mi bemolle maggiore di Beethoven, alle scintillanti sonorità classiche e contemporanee di importanti compositori estoni quali: Erkki- Sven Tuur "Lichtturme Trio"; Tonu Korvits "The path of winter"; Arno Babajanyan "Piano Trio in fa diesis minore" di raro ascolto in Italia.

Una serata inaugurale all'insegna della grande musica che proseguirà sabato 24 giugno presso il rinnovato Forte Santa Tecla, sempre alle 19, con il secondo appuntamento della stagione: il particolarissimo concerto degli archi dell' Orchestra da Camera di Lugano diretta da Stefano Bazzi con solisti di eccezione quali Angela Papale, soprano, e Maria Gloria Ferrari al pianoforte che porteranno in scena "Dal Romanticismo al Simbolismo: capolavori dell'800 per soprano, pianoforte e orchestra" proponendo Rossini - Sonata n°2 il la maggiore per archi; Donizetti - Roberto Devereux - Aria di Elisabetta "Quel sangue versato"; Puccini - Madama Butterfly "Un bel dì vedremo"; Tre Minuetti per archi e Schumann - Fantasia concertante il la minore per pianoforte e orchestra realizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Come di consueto ogni concerto sarà preceduto da una presentazione storico - musicale del professor Fabio Marra che introdurrà il pubblico nella dimensione artistica delle numerose composizioni in programma. Al termine di ogni concerto sarà possibile proseguire piacevolmente la serata a Villa Nobel prenotando un ricco aperitivo nella suggestiva cornice del parco.

L'ingresso ai concerti è di 10 euro, è invece gratuito per i minori di 18 anni. Abbonamento a 6 concerti 50 euro. Ingresso + aperitivo 30 euro (su prenotazione). Pacchetto 2 serate + aperitivo 50 euro (su prenotazione). E' gradita la prenotazione contattando Villa Nobel allo 0184 -501017 o 338 8088715.