Imperia: incontro di Confartigianato per il progetto Innovazione Valorizzazione delle acque di vegetazione

La Confartigianato di Imperia ha organizzato per domani, alle ore 17 presso l’Info Point presente alla base del porto di Oneglia, un incontro per illustrate il progetto i-VAV (Innovazione Valorizzazione delle Acque di Vegetazione).

L’intervento realizzato ha inteso rispondere all’esigenza di individuare le più adeguate soluzioni per gestire in maniera univoca i sottoprodotti della lavorazione della filiera dell’oliva attraverso la valorizzazione degli stessi sottoprodotti e la diminuzione dei costi attualmente sostenuti dagli operatori.

Tra le principali famiglie di sottoprodotti della lavorazione dell’oliva le acque di risulta delle lavorazioni olearie (acque di vegetazione) che si generano dalla produzione dell’olio extra vergine di oliva che per le caratteristiche di alcuni elementi che le compongono trovano qualche difficoltà di smaltimento anche in ragione dei volumi prodotti.



Il progetto ha inteso comprendere, attraverso la definizione delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque di vegetazione, le criticità che interessano il trattamento e l’eventuale riutilizzo dei residui, che essendo ricchi di polifenoli, possono trovare, con particolari trattamenti di polverizzazione, assumono vantaggi industriali nel trasporto, stoccaggio ed utilizzo, nonché una particolare importanza in applicazioni in campo nutraceutico, cosmetico e farmaceutico di sostanze naturali. Inoltre sono stati formulati dei geli ad uso topico utili per la somministrazione topica dei principi polifenolici, andando ad agire in superficie (come nel caso di idratanti o creme solari), nelle appendici della pelle (disinfettanti) oppure nei tessuti sottostanti (come gli antifungini, antiinfiammatori o anestetici).