Guida la tua attività al successo con la scelta del veicolo giusto

Un veicolo commerciale affidabile può essere un elemento cruciale per il successo della tua attività. Per questo motivo, conoscere le opzioni disponibili per i veicoli commerciali e valutare quale sia la scelta migliore per te può fare la differenza nel percorso che porterà la tua azienda al successo.

Molte aziende basano le loro scelte dei veicoli commerciali focalizzandosi solo sul prezzo, evitando di considerare altri parametri importanti, quali: modello, carburante, e opzioni di acquisto o noleggio (a lungo termine o leasing).

Quale veicolo commerciale scegliere? Guida completa

Se ci si sta interessando a quale veicolo commerciale scegliere, la cosa più importante è stilare una lista di valutazioni da fare, in modo tale da valutale singolarmente e paragonarle alle proprie esigenze. Noi ti aiuteremo ad individuare ed approfondire ogni singola voce.

La Legge regolamenta e definisce “veicoli commerciali”, quei mezzi che sono adibiti al trasporto di cose e persone a livello imprenditoriale.

Partire dal proprio budget

La prima considerazione (ma anche molto importante), ricade sul budget. Dovrai analizzare minuziosamente le spese da associare alla flotta di mezzi commerciali, ed esser preparato ad eventuali imprevisti.

Se ad esempio avessi messo da parte 100 mila euro da spendere solo per l’acquisto di una flotta di veicoli commerciali, dovresti considerare un altro capitale da destinare a degli eventuali imprevisti: guasti, incidenti e la gestione (ordinaria e straordinaria) di essi.

Per risparmiare un bel po’ di denaro, potresti provvedere al noleggio a lungo termine di veicoli commerciali. In questo caso pagheresti un canone mensile detto “all inclusive”, in quanto la società di autonoleggio avrebbe a carico delle spese che di norma competerebbero al conduttore: copertura RCA, manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), IPT, soccorso stradale, veicolo sostitutivo e la gestione burocratica dei singoli pagamenti/scadenze.

Esigenze in base all’attività

Un’altra considerazione va fatta sulla base delle proprie esigenze reali. Un’azienda di trasloco, difficilmente userà un veicolo commerciale che considererebbe un agente di commercio. Ecco quindi, le valutazioni più importanti che andrebbero fatte:

Città o autostrada? Nel caso si circoli in strada, è meglio optare per un mezzo più compatto (pur adeguato agli spazi destinati all’attività aziendale), e soprattutto che consumi meno. Carburante: in viste le recenti restrizioni, è importante considerare il carburante. Se si viaggia in città è indispensabile far affidamento a dei mezzi nuovi, e che possano ottenere l’autorizzazione a circolare nelle ZTL (Zone a Traffico Limitato). Chilometri: stabilire una media di chilometri percorribili in un anno, ti aiuterà a determinare la convenienza di acquistare dei veicoli commerciali oppure ricorrere al noleggio a lungo termine, o anche leasing.

Dimensioni del veicolo

In base al modello del veicolo commerciale, le sue dimensioni potrebbero variare. Se si svolgesse un’attività di trasporto merci o persone, è chiaro che occorrerà un mezzo più grande. In caso contrario, ad esempio nel caso di un agente di commercio, anche una BMW potrebbe essere perfetta.

Larghezze e lunghezze a parte, è importante valutare anche la capacità di carico. Il calcolo viene effettuato dalla differenza tra la massa complessiva consentita e il peso vuoto del veicolo. È importante farlo notare in quanto – non tutti sanno –un furgone di dimensioni ridotte, potrebbe sostenere una capacità maggiore rispetto ad uno più grande.

Affidabilità e sicurezza

Se il tuo core business è basato sull’uso dei veicoli commerciali, sappi che sicurezza e affidabilità sono priorità assolute di cui accertarsi. In caso contrario, sarebbe semplice compromettere l’attività perché si detiene un mezzo poco sicuro.

Un veicolo commerciale deve supportare carichi, sforzi, e godere di un motore che riesca a resistere e che abbia delle ottime performance. È indispensabile accertarsi delle reali capacità di un mezzo in modo tale che si possa ricavare un ottimo risultato anche in termini di business.

Rivestimento interno

È importante valutare un buon rivestimento interno basato sulle proprie esigenze. Ad esempio, se si trasportassero merci pericolose, è molto importante applicare dei sigilli per evitare di far fuoriuscire liquidi o acidi pericolosi.

Per la propria sicurezza occorre valutare gli interni, in modo tale che la merce non la rovini o la graffi. Tuttavia, ogni personalizzazione può essere eseguita in base alle proprie richieste ed esigenze. Infatti, non è raro trovare dei veicoli commerciali al cui interno vengono sviluppate attività laboratoriali, di ufficio o ambulatoriali.

Come scegliere il veicolo commerciale adeguato: le conclusioni

La guida sulla scelta del veicolo giusto prevede tutte le considerazioni sopra elencate. È chiaro che ogni decisione va posta sulla base delle proprie esigenze (come abbiamo ripetuto più volte). Una volta comparati tutti i parametri, è bene convenire il prezzo, che dovrà esser rapportato al proprio budget.

Oggigiorno le soluzioni per risparmiare soldi e preservare liquidità, sono davvero tante. Sopra ne abbiamo elencate un po’: dal noleggio a lungo termine al leasing, fino all’acquisto. È opportuno valutare non solo i prezzi di base (come i listini per l’acquisto), ma anche tutte le spese che ne derivano, come la gestione stessa di tali veicoli.

Se hai dubbi o perplessità, ti invitiamo a lasciare un commento in modo tale che possiamo esserti di aiuto.