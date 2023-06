Due cagnoloni esausti e affamati ritrovati a Ottano, frazione di Pornassio. Si cercano i proprietari

Ieri ad Ottano (Pornassio) sono stati trovati 2 cani esausti e affamati. Subito rifocillati e messi in sicurezza dai volontari dell'associazione Nova Kronos. Si tratta di un maschio simil pastore del caucaso e femmina in calore simil abruzzese. Sono molto buoni si fanno avvicinare senza problemi. Il 10 giugno scorso erano già stati avvistati nel presi di Bardineto. Sono stati prelevati dall'Asl veterinaria e portati in custodia al canile Pluto's di Sanremo. Se non verranno reclamati nei prossimi 60 giorni andranno in adozione.