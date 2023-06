Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 15 a domenica 18 giugno in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 15 GIUGNO



SANREMO

8.00. Concorso Ippico Internazionale CSI 2 Stelle con la partecipazione di decine di cavalieri e amazzoni del panorama nazionale e internazionale. Campo ippico di Sanremo in zona Solaro, ingresso libero, fino all’11 giugno



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



10.00-19.00. Mostra di poesie visive (immagini accompagnate da testi poetici) di Daniela Mencarelli Hofmann e di alcuni/e partecipanti ai suoi laboratori, soprattutto ragazzi e ragazze. Evento a cura dell’associazione Le Muse Festival al Femminile. Museo Civico a Palazzo Nota (h 10/12-15/19), fino al 18 giugno



15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



16.00. Open Day del corso di BMX a cura dell’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ‘Street Is Culture’. Pump Track in via Raffaele Andreoli, evento gratuito, info 351 6734178

VENTIMIGLIA



19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, escluso il giovedì 22 giugno, poiché la lezione sarà anticipata a mercoledì 21 giugno per il Solstizio d’Estate). Forte dell’Annunziata (locandina)



BORDIGHERA



16.00. Incontro dedicato all'attività della casa editrice americana 'Bordighera Press' che porta il nome di Bordighera nel mondo della cultura atlantica. Intervengono il professor Emanuele Pettener della Florida Atlantic University e lo scrittore Marino Magliani, già candidato al Premio Strega 2022. Introduce i lavori la storica del territorio Gisella Merello, presidente della Giuria di assegnazione del 'Parmurelu d'Oru'. Giardino del Museo Bicknell, ingresso libero



TAGGIA ARMA



9.45. Cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2023: punto di ritrovo alle 9.45 presso Bagni ‘La Fortezza’ + alle 10, inizio consegna presso gli altri stabilimenti e con una sosta intermedia alle ore 10.30 circa presso piazza Chierotti per l'innalzamento del vessillo + consegna dei riconoscimenti alle spiagge poste verso il Lungomare di Levante

ENTROTERRA

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00. ‘Settimana PhiloMonaco 2023’: 2a edizione della settimana dedicata ai temi dell'ecologia, dell'istruzione, della cura, della donna e dell'arte di vivere con incontri, dibattiti, conferenze, pranzi filosofici, mattinate al mercato, tavole rotonde, dediche di libri, laboratori per bambini, spettacolo teatrale e cerimonia di premiazione. Luoghi vari, ingresso libero e gratuito, fino al 18 giugno (il programma a questo link)



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.30. Presentazione libro ‘Mercanti d’olio Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico (1709-1815)’ di Alessandro Carassale. Introduzione a cura di Marinella D’Amico Pallesi, creatrice della Biblioteca del Comitato Dante Alighieri, con il coordinamento di Italo Muratore, Presidente dell’OdP-TRIF. Evento a cura dell’Associazione ‘Osservatorio del Paesaggio della Riviera Italiana e Francese – OdP-TRIF’. Maison des Associations, 2 bis Promenade Honoré II, Sala F, ingresso libero (consigliata la prenotazione a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 16 GIUGNO



SANREMO

8.00. Concorso Ippico Internazionale CSI 2 Stelle con la partecipazione di decine di cavalieri e amazzoni del panorama nazionale e internazionale. Campo ippico di Sanremo in zona Solaro, ingresso libero, fino all’11 giugno

10.00-19.00. Mostra di poesie visive (immagini accompagnate da testi poetici) di Daniela Mencarelli Hofmann e di alcuni/e partecipanti ai suoi laboratori, soprattutto ragazzi e ragazze. Evento a cura dell’associazione Le Muse Festival al Femminile. Museo Civico a Palazzo Nota (h 10/12-15/19), fino al 18 giugno

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton al Forte di Santa Tecla, fino al 3 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

14.30-18.00. ‘Run for the Whales 2023’ (charity marathon a favore dell’Istituto Tethys per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica): iscrizioni e ritiro pettorali per la Half Marathon, 10 Km e Family Run. Campo di Atletica di Pian di Poma (più info)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



16.00. Concerto dei bambini, dei ragazzi e soci dell' Associazione Culturale Musicale Nardini con la partecipazione dei bambini del CAV di Taggia. In programma musiche del repertorio classico e leggero. Chiesa Evangelica Luterana, in Corso Garibaldi 37, ingresso libero

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30. Per la 43ª edizione della Festa di San Giovanni - 15° MercantIneja, cerimonia di inaugurazione di ‘Ineja 2023’ + apertura esposizione ‘11 Porte per 100 Anni’ alla Galleria ‘Il Rondò’ in Piazza Dante + alle 18.30 taglio del nastro in Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 25 giugno (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia, visita al Museo al prezzo simbolico di 1 euro. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (h 9-12.30-15/17)

14.00. ‘Monaco Tagging Tournament’ (MTT): durante 3 giorni, circa 30 imbarcazioni provenienti dal Principato di Monaco, Italia e Francia saranno protagoniste di questo evento di pesca sportiva d'altura e costiera con l'obiettivo della salvaguardia del Tonno Rosso nel Mediterraneo. Marina de Cala del Forte, fino al 18 giugno (più info)

15.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia, ‘Incroci di archeologia – Inattese prospettive’: conferenza di Giulio Montinari dal titolo ‘La viabilità romana a Balzi Rossi e nella Regio IX’. Museo Preistorico dei Balzi Rossi. via Balzi Rossi 9, ingresso libero

15.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia, ‘Incroci di archeologia – Inattese prospettive’: conferenza di Antonella Traverso dal titolo ‘Tracce di preistoria e protostoria ad Albintimilium e nel comprensorio intemelio’ presso l’antiquarium di Corso Genova 134, ingresso libero

VALLECROSIA



20.00. ‘Judo in Piazza’ (20ª edizione): saggio di finale degli allievi della scuola vallecrosina. Solettone

BORDIGHERA



17.30. Presentazione libro ‘La Tela dell’anima’ di Donatella Lauria, ex corrispondente del Secolo XIX. Dialogo con l’autrice a cura di Marco Vallarino. Bar Atù sul lungomare



OSPEDALETTI



19.00. ‘International Street Food’ a cura dell’associazione culturale ‘Fiori eventi’ in Piazza Caduti di Nassiriya / Via XX settembre, fino al 18 giugno

DIANO MARINA



15.00. In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, laboratorio didattico ‘Un giorno da legionario’, tramite cui i visitatori più giovani del Museo e le loro famiglie avranno modo di sperimentare la vita di un soldato romano, attraverso ricostruzioni di scudi, elmi, spade e armature. Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621



20.00. 1° Torneo Internazionale di scacchi ‘Città di Diano Marina’ a cura di Paolo Formento (Maestro FIDE / Istruttore F.S.I.). Sala Don Piana, Via Lombardi e Rossignoli 37, fino al 18 giugno (più info)



ENTROTERRA

CHIUSANICO

10.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria



CHIUSAVECCHIA

20.00. ‘1920 La Maudit belle Paris’: esperienza enogastronomica e artistica, che unisce la poetica del vino ad una ricercata cena, avvolta dalla magia del teatro con performance teatrale di Amanda Fagiani e dal Sommelier Nazareno Bottai. Azienda Agricola Ramoino - Ristorante Le Mignole, Via XX settembre in frazione Sarola, info 0183 52646 (più info)

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



21.30. Per la rassegna ‘Bergallo AndAmici’, spettacolo di Cabaret di e con Alessandro Bianchi Live. Castello Doria, info 0184 206666 (più info)



PERINALDO

18.00. Per la rassegna ‘Seconda stella a destra Libriamoci tra i profumi e i sapori di Perinaldo’, presentazione libro ‘L’Orologio di Villa Sultana’ di Marzia Taruffi. Sala Comunale, ingresso libero



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00. ‘Settimana PhiloMonaco 2023’: 2a edizione della settimana dedicata ai temi dell'ecologia, dell'istruzione, della cura, della donna e dell'arte di vivere con incontri, dibattiti, conferenze, pranzi filosofici, mattinate al mercato, tavole rotonde, dediche di libri, laboratori per bambini, spettacolo teatrale e cerimonia di premiazione. Luoghi vari, ingresso libero e gratuito, fino al 18 giugno (il programma a questo link)



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



19.00. 62° Festival della Televisione di Monte-Carlo (serata d’apertura): studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 20 giugno (la programmazione a questo link)



20.00. ‘Giardino dei canti divini’: concerto di beneficienza a sostegno dei bambini ucraini con il quartetto di musicisti dell'OPMC e la soprano Elena Kuzheleva, a cura dell'associazione Musique Classique Héritage. Chiesa di Saint-Charles (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER

18.00-2.00. ‘La Crème Festival’: primo di 3 giorni dedicati al divertimento e all’attività all'aria aperta nella Cittadella, sulla spiaggia della Darsena e al recinto delle bocce (il programma a questo link)





SABATO 17 GIUGNO



SANREMO



8.00. Concorso Ippico Internazionale CSI 2 Stelle con la partecipazione di decine di cavalieri e amazzoni del panorama nazionale e internazionale. Campo ippico di Sanremo in zona Solaro, ingresso libero, fino all’11 giugno

8.00. ‘Live Fun Golf Adhoc’: gara dedicata agli appassionati di golf ed enogastronomia con appositi spazi dedicati durante il percorso. Al termine premiazione e ricevimento in terrazza, per brindare al tramonto e degustare i piatti preparati dal nostro Executive Chef Matteo Riccitelli. Circolo Golf degli Ulivi, Str. al Campo da Golf 59 (più info)

10.30-13.00. ‘Run for the Whales 2023’ (charity marathon a favore dell’Istituto Tethys per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica): Iscrizioni solo per la 10 Km e Family Run + Ritiro pettorali per la Half Marathon, e 10 km + Consegna pacchi gara per la Half Marathon, 10 km e Family Run. Campo di Atletica di Pian di Poma (più info)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00. Mostra di poesie visive (immagini accompagnate da testi poetici) di Daniela Mencarelli Hofmann e di alcuni/e partecipanti ai suoi laboratori, soprattutto ragazzi e ragazze. Evento a cura dell’associazione Le Muse Festival al Femminile. Museo Civico a Palazzo Nota (h 10/12-15/19), fino al 18 giugno



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. + alle 17, concerto ‘Swing Corner of the Fortress’. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



18.30-20.30. ‘Run for the Whales 2023’: Partenza 10K Run for the Whales (h 18.30) + Partenza Family Run Run for the Whales (h 18.40) + Cerimonia di Premiazione (h 20.30). Campo di Atletica di Pian di Poma (più info)



20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



8.30-21.30. Per la 43ª edizione della Festa di San Giovanni - 15° MercantIneja. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



9.00. ‘Monaco Tagging Tournament’ (MTT): durante 3 giorni, circa 30 imbarcazioni provenienti dal Principato di Monaco, Italia e Francia saranno protagoniste di questo evento di pesca sportiva d'altura e costiera con l'obiettivo della salvaguardia del Tonno Rosso nel Mediterraneo. Marina de Cala del Forte, fino al 18 giugno (più info)



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)



9.00-17.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia, visita al Museo al prezzo simbolico di 1 euro. Alle 11 e alle 16, visite guidate ai reperti vitrei provenienti dalla città romana di Albintimilium. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (h 9-12.30-15/17)

16.00-18.30. ‘Mare Nostrum’: inaugurazione esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

19.00-2.00. 13ª Notte Bianca dei cartoni animati e dei supereroi con locali aperti sino alle 2 + esibizioni dal vivo di band e dj nelle isole pedonali del centro città. Evento a cura dell’associazione ‘Ventimiglia viva’ (più info)



21.00. Per la rassegna ‘(R)Estate a Grimaldi’, concerto dell’Andrea ‘Lupo’ Lupi Quartet, formato da Andrea Lupi (basso, voce e chitarra), Valerio Perla (batteria e percussioni), Roberto Molesti (piano e fisarmonica) e Cris Pacini (sassofono). In programma musica Folk, Blues, Jazz. Terrazza panoramica di Grimaldi, ingresso libero e gratuito, info e prenotazioni 345 4197359



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

19.00. ‘International Street Food’ a cura dell’associazione culturale ‘Fiori eventi’ in Piazza Caduti di Nassiriya / Via XX settembre, fino al 18 giugno

SAN LORENZO AL MARE

16.00-18.00. ‘Run for the Whales 2023’ (charity marathon a favore dell’Istituto Tethys): Welcome Desk presso Bar dei Pescatori, via della Chiesa 19 + Ritiro pettorali 21K, senza pacco gara + alle 17.30, Consegna borse al veicolo organizzazione posizionato all’angolo tra Via Orti e via Della Chiesa + partenza alle 18.50 dalla ex Stazione Ferroviaria (più info)

19.00. ‘Notte della Musica 2023’ : concerti dal vivo e dj set con Efem System (BarVetto), I mercenari (Bar dei pescatori) e Onde radio (Ristobar da Emy), chitarra flamenca con Francis Duende (Ristorante Barbara), concerto dei Mystic '79, musica elettronica anni '80 (Bar Minigolf L'oasi), dj set (Caffè del Teatro) e serata latina (Bistrot Le Due Marie). Piazzette del centro storico, ingresso libero

DIANO MARINA



8.00-20.00. 11ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Centro cittadino, anche domani

9.30 & 15.00. 1° Torneo Internazionale di scacchi ‘Città di Diano Marina’ a cura di Paolo Formento (Maestro FIDE / Istruttore F.S.I.). Sala Don Piana, Via Lombardi e Rossignoli 37, fino al 18 giugno (più info)



10.30 & 15.30. In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia due visite guidate che ripercorrono le tappe della frequentazione umana del comprensorio dianese dal Paleolitico all’età dei longobardi, lungo un allestimento con oltre 800 reperti, tracce vive della preistoria e della protostoria, dell'epoca romana e tardoantica, sino alle conquiste germaniche. Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

18.00. ‘Notte Bianca’ a cura dell'Associazione ‘Vivi Diano Marina... con Noi’. Vie e Piazze del centro cittadino

CERVO



21.30. Per la 10ª edizione di ‘Cervo ti strega’, incontro con i 5 finalisti della 77° edizione del Premio Strega 2023. Conduce la giornalista Serena Bortone. Intermezzi musicali a cura di Ines Aliprandi (voce, pianoforte) e Marco Neri (chitarra). Piazza dei Corallini (tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

CERIANA



19.30. Cena di beneficenza a tema Moscatello di Taggia a cura dell'Association Martini Humanitaire, per sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, in Repubblica di Guinea. Locali del Sottopiazza, prenotazione obbligatoria 335 6769919

COSTARAINERA

18.00. Per 2ª edizione della rassegna ‘Letture al Parco Novaro’, incontro sarà dedicato alla poesia e in particolare al tema del paesaggio mare-monti a Costarainera. Conduce l'incontro-laboratorio Patrizia Massano scrittrice di libri per bambini e poetessa del territorio (evento rivolto ai bambini fino ai 12 anni). Parco del Benessere G.F. Novaro, via Aurelia zona Piani Paorelli, info 351 – 910 4008

DIANO CASTELLO



18.00-24.00. ‘Gin nel Borgo, festival dei distillati di ginepro della Riviera Ligure’: evento all’insegna di bevande, cibo e musica con la partecipazione di sei aziende di Imperia e Savona: Barbarasa Gin (Pompeiana), Gin del Molo (Varigotti), Pier67 Gin (Savona), Taggiasco Gin (Badalucco), The Hanbury Gin (Ventimiglia) e Dea Diana Gin (Diano Castello). Parte food curata dalle locali associazioni Amici del Castello, Famia Dianese, Pro Loco Alta Valle Dianese e Rebattabuse (bus navetta gratuito dalla costa). Piazza Matteotti (più info)

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. Per la rassegna ‘Bergallo AndAmici’, spettacolo dal titolo ‘S-Coach’ di Massimo Olcese, Gabriele Baroni, Lucia Vignati, Francesco Fontana. Castello Doria, info 0184 206666 (più info)

PERINALDO



21.00. Concerto Pop Rock presso l’enoteca "DiVino e…’

21.30. Serata di osservazione del deepsky in collaborazione con Orbita APS dedicata all'osservazione di nebulose, ammassi stellari e stelle doppie. Esperti guidano i partecipanti nell'osservazione, sia a occhio nudo che con telescopi. Osservatorio Astronomico Comunale Cassini, prenotazioni al 339 1859360 anche tramite WhatsApp

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.30. Passeggiata Bimbi sui Ponti di Vallebona. Ritrovo in piazza

FRANCIA

MONACO



9.00. ‘Settimana PhiloMonaco 2023’: 2a edizione della settimana dedicata ai temi dell'ecologia, dell'istruzione, della cura, della donna e dell'arte di vivere con incontri, dibattiti, conferenze, pranzi filosofici, mattinate al mercato, tavole rotonde, dediche di libri, laboratori per bambini, spettacolo teatrale e cerimonia di premiazione. Luoghi vari, ingresso libero e gratuito, fino al 18 giugno (il programma a questo link)



9.00-23.00. 62° Festival della Televisione di Monte-Carlo (serata d’apertura): studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 20 giugno (la programmazione a questo link)



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

21.00. Concerto dei ‘Groovyboyz’ con musica che spazia dal funk anni '70 alla James Brown al reggae, al jazz, al neo-soul e altro ancora, mescolano brani cantati e strumentali. La Note Bleue (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER

12.00-2.00. ‘La Crème Festival’: secondo di 3 giorni dedicati al divertimento e all’attività all'aria aperta nella Cittadella, sulla spiaggia della Darsena e al recinto delle bocce (il programma a questo link)





DOMENICA 18 GIUGNO



SANREMO



8.00. Ultimo giorno del Concorso Ippico Internazionale CSI 2 Stelle con la partecipazione di decine di cavalieri e amazzoni del panorama nazionale e internazionale. Campo ippico di Sanremo in zona Solaro, ingresso libero

8.00. ‘Tourist Golf & Travel Cup’: Gara singola - 18 buche stableford - 3 categorie. Circolo Golf degli Ulivi, Str. al Campo da Golf 59 (più info)



10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di poesie visive (immagini accompagnate da testi poetici) di Daniela Mencarelli Hofmann e di alcuni/e partecipanti ai suoi laboratori + alle 17.30, presentazione del libro dell’autrice ‘L’immagine e la parola / Das Bild und das Wort’. Dialoga con l’autrice la Prof. Bianca Scaglione, recita le poesie l’attrice Loredana De Flaviis (Teatro dell’Albero). Evento a cura dell’associazione Le Muse Festival al Femminile. Museo Civico a Palazzo Nota (h 10/12-15/19)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



17.00. Saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica ‘O. Respighi’ al Teatro dell'Opera del Casinò

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA



8.00-12.00. 39ª edizione della ‘Gara di pesca con canna da riva’ categoria ‘Pierini’ (bambini fino a 12/13 anni). Ritrovo ed iscrizioni (gratuite) presso la sede sociale Asno (molo lungo di Oneglia), info 328 1457643



8.30-21.30. Per la 43ª edizione della Festa di San Giovanni - 15° MercantIneja. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-21.00. ‘Monaco Tagging Tournament’ (MTT): circa 30 imbarcazioni provenienti dal Principato di Monaco, Italia e Francia saranno protagoniste di questo evento di pesca sportiva d'altura e costiera con l'obiettivo della salvaguardia del Tonno Rosso nel Mediterraneo. Marina de Cala del Forte (più info)



9.00-17.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia, visita al Museo al prezzo simbolico di 1 euro. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (h 9-12.30-15/17)

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)



OSPEDALETTI



8.30-16.00. ‘Memorial Mirko Rondelli’: domenica dedicata alle auto storiche prodotte ante anni ’50 con equipaggi in arrivo da tutta la regione. Evento a cura del club Ruote d’epoca Riviera dei Fiori. Ritrovo partecipanti in corso Regina margherita, lato Tennis, info 370 3103102

19.00. ‘International Street Food’ a cura dell’associazione culturale ‘Fiori eventi’ in Piazza Caduti di Nassiriya / Via XX settembre

TAGGIA

8.00-19.30. Mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità. Parcheggio coperto, lungo Argentina (ogni 3ª domenica del mese)



DIANO MARINA

8.00-20.00. 11ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Centro cittadino



9.30 & 15.00. Ultimo giorno del 1° Torneo Internazionale di scacchi ‘Città di Diano Marina’ a cura di Paolo Formento (Maestro FIDE / Istruttore F.S.I.). Sala Don Piana, Via Lombardi e Rossignoli 37 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. Per la rassegna ‘Bergallo AndAmici’, spettacolo dal titolo ‘Rete Quokka con Raffaele Barca, Alessandro Bergallo, Raffaele Casagrande, Antonella Loliva, Matteo Traverso. Castello Doria, info 0184 206666 (più info)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

POMPEIANA

9.00. Passeggiata all’insegna del Benessere, della Salute e della Cultura con percorso Pompeiana –Castellaro - Santuario N.S. di Lampedusa. Evento a cura dell’associazione ‘Cuore in movimento’. Ritrovo a Pompeiana presso la Chiesa Parrocchiale di S.M. Assunta (ampio parcheggio), info info@cuoreinmovimento.it (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

16.30. ‘Verità, bugie e fiori d’arancio’ (6ª edizione) nella piazzetta detta ‘U Fogu’ le donne del borgo preparano le classiche bugie, aromatizzate ai fiori d’arancio e cotte nella pittoresca padella posta al centro della piazza + degustazione dell’acqua di fiori d’arancio amaro, presidio Slow Food del Comune di Vallebona (più info)

FRANCIA

MONACO



9.00-20.30. 62° Festival della Televisione di Monte-Carlo (serata d’apertura): studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 20 giugno (la programmazione a questo link)



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



11.00. ‘Settimana PhiloMonaco 2023’: ultimo appuntamento della 2ª edizione della settimana dedicata ai temi dell'ecologia, dell'istruzione, della cura, della donna e dell'arte di vivere con incontri, dibattiti, conferenze, pranzi filosofici, mattinate al mercato, tavole rotonde, dediche di libri, laboratori per bambini, spettacolo teatrale e cerimonia di premiazione. Luoghi vari, ingresso libero e gratuito (il programma a questo link)



VILLEFRANCHE-SUR-MER

12.00-1.30. ‘La Crème Festival’: ultimo di 3 giorni dedicati al divertimento e all’attività all'aria aperta nella Cittadella, sulla spiaggia della Darsena e al recinto delle bocce (il programma a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate