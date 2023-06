La Riviera Trasporti cerca personale: al via la graduatoria, le domande entro il 28 giugno

La Riviera Trasporti ha indetto la seconda sessione relativa alla selezione aperta per la formazione di graduatoria cui attingere per l’assunzione di personale per la pulizia ed il rifornimento di autobus oltre a mansioni di supporto all’esercizio, con inquadramento nel profilo professionale di ‘collaboratore di esercizio’ (area professionale 3ª).

Il contratto di assunzione potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, e, in ogni caso, con patto di prova. Tra i requisiti di ammissione è previsto il possesso della patente di categoria D con persone. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 10 del 28 giugno e le prove si terranno il 3 luglio.