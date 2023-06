Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 9 a domenica 11 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 9 GIUGNO



SANREMO

8.00. Concorso Ippico Internazionale CSI 2 Stelle con la partecipazione di decine di cavalieri e amazzoni del panorama nazionale e internazionale. Campo ippico di Sanremo in zona Solaro, ingresso libero, fino all’11 giugno



10.00. 3ª edizione della Targa Sobrero: prova di regolarità sul Lungomare Italo Calvino + partenza per Bordighera passando per il Circuito storico di Ospedaletti. Pranzo a Bordighera presso l’Hotel Parigi. Nel pomeriggio trasferimento nel Principato di Monaco presso l'Hotel Hermitage. Cena presso il ristorante Twiga (fino all’11 giugno)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton al Forte di Santa Tecla, fino al 3 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Presentazione della rosa dedicata a San Colombano Abate. Partecipano: Cesare Bollani, ideatore del progetto; Franco Stalla, creatore della rosa; Marco Sartore, del vivaio Nino Rose di Sanremo autorizzato a produrre questa rosa. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond



15.30. ‘Arte tra le foglie’: inaugurazione esposizione di materiale artistico, didattico e creativo incentrato sulla natura ed esplorazione del territorio a cura dei bambini dell'associazione culturale Talea e del progetto ‘Dal Saggio Gufo’. Museo Civico di Palazzo Nota, fino al 13 giugno

21.00, Allo scoperta delle meraviglia della Valle Argentina, attraverso le foto di Andrea Biondo e Magdalena Negro. Evento a cura del CAI Sanremo, Parrocchia di San Pietro



22.00. Presentazione del nuovo EP del duo italo-mongolo 'Strawman & Celine' di musica indie/folk. La Cave (Jazz Club) nel centro storico



22.30. Spettacolo pirotecnico sul porto in occasione della partenza della 70° competizione velica ‘Rolex Giraglia’

24.00. Partenza della prima regata della 70° competizione velica ‘Rolex Giraglia’ Sanremo - Saint-Tropez. Porto cittadino (sito web)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.30. Celebrazioni della Giornata della Marina Militare con consegna riconoscimenti. Sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera



14.00-22.00. Mercatoretrò 2023: mercato con auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, cose del passato e novità motoristiche, mostra scambio, antiquariato e vinili, area bimbi, simulatore di guida. Calata Anselmi, Porto Maurizio, fino all’11 giugno, ingresso libero (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. Presentazione della guida ‘111 luoghi della Riviera dei fiori che devi proprio scoprire’ (Emons, 2022) con gli autori Stefano Ascheri e Alessandra Chiappori. Oratorio dell’Assunta di Costa d’Oneglia, ingresso libero e gratuito



21.00. ‘Canta che ti Passa’: canti Sacri a cura dell’Associazione ‘Prendiamoci Per Mano’ Progetto Parkinson con la collaborazione dei Cori Coro Monte Saccarello e il Coro con Claudia. Parrocchia di Castelvecchio. Via Nazionale 137, entrata a offerta libera



21.00. ‘L'amico del mendicante’: spettacolo di fine corso del laboratorio di Teatro Lo Spazio Vuoto degli attori del Corso Ragazzi con gli insegnanti Livia Carli e Gianni Oliveri. Lo Spazio Vuoto, in Via Bonfante 37 - Galleria degli Orti, anche domani



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Ultimo giorno della mostra ‘L’Arte che diventa dono’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Evento a cura di A.I.FO. Imperia, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau e Istituto Internazionale di Studi Liguri (h 9/12.30-15/17). Sala Emilio Azaretti del Forte dell’Annunziata, Corso G. Verdi 41, info e prenotazioni 339 2576264

16.30. Per la rassegna ‘Donne Giardiniere: imperatrici, botaniche, alchimiste e streghe’, conferenza dell’Arch. Paola Marcsca sul tema 0Giardini, donne, architetture’. Sala conferenze della villa dei Giardini Botanici Hanbury, partecipazione libera (più info)



BORDIGHERA



18.00. Incontro culturale condotto da Lilia De Apollonia con approfondimento su suo libro ‘La Regina, la Filantropa e l’Imperatrice’ sulle signore inglesi che amavano la Riviera dei fiori prima e dopo le due guerre mondiali. Bar Atú sul lungomare Argentina

CERVO

10.00-20.00. Per il progetto Pittori famosi, ultimo giorno della mostra con i lavori degli alunni del Liceo Artistico di Imperia dedicati all’artista a Romano Campagnoli. Castello dei Clavesana, Museo Etnografico di Cervo (h 10/13-16/20)



21.00. 'Cervo Chamber music': concerto di musica classica con un quintetto di artisti olandesi (Lonneke Van Straalen e Hadewijch Hofland al violino, Karsten Kleijer alla viola, Karel Bredenhorst al violoncello e Arno Stoffelsma al clarinetto). In programma musiche di Brahms e Mozart. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

20.00. ‘Belotta sotto le Stelle - memorial Angelo Nicolini: gara di belotta con regolamento: mando, senza, contro (20 euro a coppia). Piazza SS Filippo e Giacomo

BADALUCCO



10.30. Il ludo bus sarà attivo per far giocare grandi e piccini presso il campo sportivo di badalucco, ingresso gratuito

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno



DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



MOLINI DI TRIORA

17.30. Presentazione libro ‘E Mi Storie da un paese che resiste Glori, Valle Argentina’ di Veronica Testa e corredato dalle fotografie di Juliëtte van Eijsden (ed. Antea). Conducono Gianluca Ozenda, Consigliere del Comune di Molini di Triora, e Angelo Giudici. Sala Consigliare del Comune

PERINALDO

16.00. ‘Messaggi cifrati da casa Calvino’: convegno con lo storico Aldo Mola e l’Avv. Luca Fucini, console onorario di Francia a Ventimiglia. Parteciperà S.E. Mons Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Sanremo-Ventimiglia. Sala del Comune



21.30. Serata di osservazione del deepsky in collaborazione con Orbita APS dedicata all'osservazione di nebulose, ammassi stellari e stelle doppie. Esperti guidano i partecipanti nell'osservazione, sia a occhio nudo che con telescopi. Osservatorio Astronomico Comunale Cassini, prenotazioni al 339 1859360 anche tramite WhatsApp

REZZO

18.30-22.00. Per ‘Archivissima23 Carnet de Voyage - Il festival e la notte degli archivi’, ‘Viaggi di uomini e pergamene: i notai Schenardo a Rezzo’: accoglienza (h 18.30) + visita alle pergamene (h 19) + break con apericena (h 20) + intervento del dottor S. Pirero (h 21) + conclusioni (h 22). Palazzo Comunale

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.30. Per il primo appuntamento degli Itinerari di Letteratura 2023, organizzati dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione libro ‘Chiamatemi Marconi – storie di mare’ di Athos Bigongiali e Oreste Verrini, Ets Edizioni. Oreste Verrini dialoga con Corrado Ramella. ‘U Bastu’, nel centro storico

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

10.00-19.00. Top Marques 2023: Salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, fino all’11 giugno, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)



19.00-20.30. ‘The Green Shift Festival’ (1ª edizione): serate con eventi artistici, musica, documentari, performance, letture dal vivo per alimentare la riflessione con altre forme di linguaggio che incarnano anche l'emergere di nuove narrazioni impegnate. Esplanade du Larvotto, fino al 10 giugno, ingresso gratuito, prenotazione consigliata (più info)



20.30. ‘Les amoureux de Molière’ (Gli amanti di Molière): spettacolo teatrale con Valérian Behar-Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy e Antoine Richard. Théâtre des Muses (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 10 GIUGNO



SANREMO



8.00. Concorso Ippico Internazionale CSI 2 Stelle con la partecipazione di decine di cavalieri e amazzoni del panorama nazionale e internazionale. Campo ippico di Sanremo in zona Solaro, ingresso libero, fino all’11 giugno



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00. Campionato Italiano beach volley Serie B1 maschile a cura del Riviera Volley Sanremo ai Bagni Italia, Lido e Morgana, anche domani



10.00-18.30. La Forma della Luce - Tecniche di Illuminazione nella Fotografia di Reportage: workshop sull’analisi della luce targato Nikon con Giovanni Cocco. Sede del Sanremo Music Business Studio, Via Gioberti 6, anche domani (info e iscrizioni)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



10.00. ‘Arte tra le foglie’: esposizione di materiale artistico, didattico e creativo incentrato sulla natura ed esplorazione del territorio a cura dei bambini dell' associazione culturale Talea e del progetto ‘Dal Saggio Gufo’. Museo Civico di Palazzo Nota, fino al 13 giugno, ingresso libero



16.00. Cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria – Gran Trofei ed Inediti. Modera il giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Paola Monzardo, Carlo Sburlati, Marino Magliani, Matteo Moraglia, Marco Mauro e Marzia Taruffi .Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.00-24.00. Mercatoretrò 2023: mercato con auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, cose del passato e novità motoristiche, mostra scambio, antiquariato e vinili, area bimbi, simulatore di guida. Calata Anselmi, Porto Maurizio, fino all’11 giugno, ingresso libero (più info)



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



11.00. Laboratorio di Pole Dance a cura della campionessa mondiale 2013 Alessandra Marchetti. Imperial Pole Dance Studio, Via XXV Aprie 91, info 335 5482893

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘L'amico del mendicante’: spettacolo di fine corso del laboratorio di Teatro Lo Spazio Vuoto degli attori del Corso Ragazzi con gli insegnanti Livia Carli e Gianni Oliveri. Lo Spazio Vuoto, in Via Bonfante 37 - Galleria degli Orti

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

16.30. Per la rassegna ‘Donne Giardiniere: imperatrici, botaniche, alchimiste e streghe’, presentazione in prima nazionale del libro ‘Inglesi in Liguria: Castelli, ville, giardini, storie’ (Sagep editore) e relativo progetto turistico. Coordinamento a cura di Francesca Centurione-Scotto Relatori: Alessandro Bartoli, Massimo Bacigalupo. Sala conferenze della villa dei Giardini Botanici Hanbury, partecipazione libera (più info)



21.15. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretto dal M° Romano Pini a favore delle popolazioni alluvionate delle regioni dell’ Emilia e della Romagna. In programma brani religiosi e di estratti di opere a carattere sacro. Chiesa di Sant’Agostino

VALLECROSIA

20.45. Concerto Tributo Lucio Battisti dei Nuovi Solidi con l'Orchestra Note Libere. Evento a cura del Lions club Bordighera Otto Luoghi a favore delle attività della comunità Gilardi. Comunità Gilardi, Via Poggio Ponente 1, ingresso a offerta libera (servizio navetta disponibile dal Conad Store dalle 20.30)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



14.30-17.30. Laboratorio di Scrittura autobiografica (ultimo di 4 incontri) ‘Le stagioni della vita’ con Mary Del Barba e Daniela Bruno, conduttrici di Corsi di scrittura dal 2016. Sede dell’associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano, info 320 0221011

17.30. Per la Rassegna letteraria ‘Incontri nel Giardino di Irene Brin’, presentazione libro di Federica Brunini ‘La Regina mi ha detto. Queen Elisazabeth in parole sue’ (ed. Gribaudo). Dialogo con l’autrice a cura di Alessandra Di Pietro, autrice di Rai 1. Intermezzi musicali a cura della cantante Ines Aliprandi con alla chitarra Giovanni Peirone. Giardino di Irene Brin in frazione Sasso, ingresso gratuito, prenotazioni all’indirizzo amicolibro.libreria@tiscali.it



RIVA LIGURE

18.00. Incontro culturale dedicato alle ‘Torri di avvistamento’ con la presenza del Dott. Alessandro Castagnino + consegna ai Sindaci del Comune di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare due pannelli in ceramica con gli stemmi dei Comuni realizzati dagli studenti. Sala consiliare del Comune

CERVO



21.00. 'Cervo Chamber music' (10a edizione): concerto di musica classica con un quintetto di artisti olandesi (Lonneke Van Straalen e Hadewijch Hofland al violino, Karsten Kleijer alla viola, Karel Bredenhorst al violoncello e Arno Stoffelsma al clarinetto. In programma musiche di Mozart, Puccini e Mendelssohn (20 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



15.00-18.00. Secondo seminario di ‘Primo Soccorso a 6 Zampe’ presso la Sala convegni della Croce Azzurra Val Nervia, in Via Braie (locandina)

COSTARAINERA

10.00. ‘I Fiori di Bach per tutti’: avvicinarsi al metodo del dr. Bach e alla floriterapia + conoscere i 38 rimedi floreali e le loro proprietà + il rimedio d'emergenza: come e quando usarlo + perfetti per tutta la famiglia. Parco Novaro, info 351 910 4008

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DIANO CASTELLO

14.30-21.00. ‘Il Teatro di Tiberio’: laboratorio diretto da Elio Berti, attore e regista savonese con possibilità di muovere i primi passi sulla scena (h 14.30/17.30) + alle 18 in scena tre allieve della compagnia ‘BerTeatro della Commedia’ con uno spettacolo elaborato a fine corso ‘Quel pomeriggio al San Ferdinando’ + alle 21, spettacolo esilarante Elio Berti e Fabrizio Santoro dal titolo ‘State Bravi’. Teatro Concordia, ingresso gratuito con offerta libera, per il laboratorio necessaria la prenotazione al 333.16.59.407

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Top Marques 2023: Salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, fino all’11 giugno, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)



10.00. 3ª edizione della Targa Sobrero: tour panoramico sulla Route de la Cor-niche di Monaco. Cena di gala in hotel. Premiazione.



10.00. 4° Incontro dei Siti Storici Grimaldi a Monaco’ con la partecipazione degli antichi ‘feudi’ della Dinastia Grimaldi con degustazione di specialità culinarie, balli popolari, scoperta di artisti e mestieri tipici, spettacoli e giochi equestri, voli di rapaci... Ogni Comune ospite farà conoscere i legami storici con il Principato e scoprire la sua regione e il suo patrimonio culturale. Palazzo del Principe, anche domani (più info)



10.00. Nell’ambito del Masters of Olive Oil International Contest, convegno con relatori che intratterranno il pubblico parlando di olio, di qualità, di marketing e del futuro mondiale di questo nobile prodotto. la Sala Congressi del Novotel



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

15.00. Cerimonia di premiazione del Concorso ‘Masters of Olive Oil International Contest 2023’ dove ai produttori intervenuti verranno consegnati i Diplomi di Qualità ed i Premi di Categoria. Novotel, Bd Princesse Charlotte 16



19.00-20.30. ‘The Green Shift Festival’ (ultimo giorno della 1ª edizione): serate con eventi artistici, musica, documentari, performance, letture dal vivo per alimentare la riflessione con altre forme di linguaggio che incarnano anche l'emergere di nuove narrazioni impegnate. Esplanade du Larvotto, ingresso gratuito, prenotazione consigliata (più info)



20.30. ‘Les amoureux de Molière’ (Gli amanti di Molière): spettacolo teatrale con Valérian Behar-Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy e Antoine Richard. Théâtre des Muses (più info)



22.00. Spettacolo di suoni e luci nell’ambito del 4° Incontro dei Siti Storici Grimaldi di Monaco con proiezione variopinta sulle facciate del Palazzo dei Principi di una storia che narra la dinastia Grimaldi attraverso i suoi legami con gli ex ‘feudi’. Palazzo dei Principi



NICE



18.00. Concerto dal titolo ‘Dal Romanticismo russo alla Musica Sovietica’. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



DOMENICA 11 GIUGNO



SANREMO



8.00. Ultimo giorno del Concorso Ippico Internazionale CSI 2 Stelle con la partecipazione di decine di cavalieri e amazzoni del panorama nazionale e internazionale. Campo ippico di Sanremo in zona Solaro, ingresso libero

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00. Campionato Italiano beach volley Serie B1 maschile a cura del Riviera Volley Sanremo ai Bagni Italia, Lido e Morgana



10.00-18.30. La Forma della Luce - Tecniche di Illuminazione nella Fotografia di Reportage: workshop sull’analisi della luce targato Nikon con Giovanni Cocco. Sede del Sanremo Music Business Studio, Via Gioberti 6 (info e iscrizioni)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



15.30. Passeggiata sulle tracce di Italo Calvino alla scoperta dell’itinerario collinare. Evento nato dalla collaborazione tra Comune di Sanremo, Università di Genova, Accademia di Belle Arti di Sanremo e licei Aprosio, Cassini e Vieusseux (5 euro). Ritrovo al parco di Villa Ormond davanti all’ingresso principale (sopra la fontana)



18.30. Concerto dei matuziani ‘Filodiretto’ con presentazione del loro nuovo disco. Ospite la cantautrice Chiara Ragnini. Sede del Club Tenco negli ex magazzini della Stazione Ferroviaria, ingresso gratuito e possibilità di fruire di un buffet offerto ai partecipanti



21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)



21.00. ‘Note di Palazzo’: concerto di fine anno scolastico degli alunni dello Studio Sanremo Musica 2000 diretto dalla prof. Erica Martini. Palazzo Roverizio, via Palazzo 20, ingresso gratuito

IMPERIA



9.00. 53ª Corsa al Monte Faudo: corsa agonistica su strada sulla distanza di Km 24.9. Percorso: Dolcedo – Santa Brigida – Monte Faudo. Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 (più info)



9.00. Corsa al ‘Faudetto’: corsa non competitiva di 8,5 km con 700 metri di dislivello con partenza da Santa Brigida per raggiungere la vetta del Monte Faudo a 1.146 mt. (più info)



9.00-18.00. Mercatoretrò 2023 (ultimo giorno): mercato con auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, cose del passato e novità motoristiche, mostra scambio, antiquariato e vinili, area bimbi, simulatore di guida. Calata Anselmi, Porto Maurizio, ingresso libero (più info)



9.00. Primo torneo benefico di padel organizzato dal Rotaract Club Imperia a favore dell' Associazione ‘La Giraffa a rotelle’. Don Quique Padel in Via San Lazzaro 70, info e prenotazioni al numero 3404928234



9.30. 12esimo 'Raid della Riviera dei Fiori' con partenza da Calata Cuneo

10.00. Per la Festività Corpus Domini, Infiorata di Via Carducci. A cura della Compagnia di Via Carducci a Porto Maurizio



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. Spettacolo musicale del gruppo famiglia ‘Il piccolo Principe’ dal romanzo di Saint-Exupéry. Teatro di via Verdi, info 338 2883401

VENTIMIGLIA



12.00. A conclusione del ciclo di conferenze della rassegna ‘Donne Giardiniere: imperatrici, botaniche, alchimiste e streghe’, picnic in bianco in ricordo dei vestiti ottocenteschi inglesi, con i prodotti tipici dei locali inglesi in pura tradizione britannica. Sala conferenze della villa dei Giardini Botanici Hanbury, partecipazione libera (più info)



TAGGIA



10.30 & 16.30. ‘FAI un giro in vigna’ (2ª edizione), l’evento regionale organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Imperia accompagna i visitatori alla scoperta del Moscatello di Taggia, attraverso una visita in vigna con successiva degustazione, in collaborazione con l'Associazione dei Produttori del Moscatello di Taggia. Ritrovo sulla Strada Antica di Badalucco all'altezza della chiesa della Madonna del Canneto (i dettagli a questo link)

DIANO MARINA

10.30. Infiorata del Corpus Domini 2023: tradizionale evento religioso/folkloristico in occasione della festività del ‘Corpus Domini’, organizzato e realizzato dal Gruppo ‘Amici dell'Infiorata’ con Santa Messa e processione a seguire (l’infiorata si può ammirare dalle h 20 del giorno precedente fino alle prime luci dell'alba (disegni e posa petali). Centro cittadino (Piazza Martiri della Libertà - Via Genala)



18.00. Infiorata del Corpus Domini in frazione Calderina 2023: tradizionale evento religioso/folkloristico in occasione della festività del ‘Corpus Domini’ con Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo Apostolo e a seguire la processione nelle vie del borgo con l’accompagnamento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



CERVO



18.00. 'Cervo Chamber music' (10a edizione): concerto di musica classica con un quintetto di artisti olandesi (Lonneke Van Straalen e Hadewijch Hofland al violino, Karsten Kleijer alla viola, Karel Bredenhorst al violoncello e Arno Stoffelsma al clarinetto. In programma musiche di Vivaldi, Schumann (20 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00. ‘La Corrida di Badalucco’ (12ª edizione): gara non competitiva per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni che gareggiano suddivisi per età, in percorsi con lunghezze differenti + medaglia e gelato per tutti i bambini partecipanti + animazione con giocolieri, trampolieri, truccabimbi, zucchero filato, spettacoli di magia e tante altre sorprese. Partenza da Piazza Marconi

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DIANO CASTELLO

15.00. Infiorata del Corpus Domini: inizio allestimenti floreali (h 15) + S. Messa e Processione (h 20)

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



MONTALTO



10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Top Marques 2023: Ultimo giorno del Salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)



10.00. 4° Incontro dei Siti Storici Grimaldi a Monaco’ con la partecipazione degli antichi ‘feudi’ della Dinastia Grimaldi con degustazione di specialità culinarie, balli popolari, scoperta di artisti e mestieri tipici, spettacoli e giochi equestri, voli di rapaci... Ogni Comune ospite farà conoscere i legami storici con il Principato e scoprire la sua regione e il suo patrimonio culturale. Palazzo del Principe (più info)



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



11.00. Nell’ambito del ‘Masters of Olive Oil International Contest’, punto di incontro dove verrà fornita l’occasione ai presenti di poter assaggiare i migliori oli provenienti da diverse zone del mondo. Piazza del Mercato



16.30. ‘Les amoureux de Molière’ (Gli amanti di Molière): spettacolo teatrale con Valérian Behar-Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy e Antoine Richard. Théâtre des Muses (più info)



18.00. Concerto sinfonico - "Monumentale’: concerto sinfonico con Juraj Valčuha (direzione d'orchestra), Sergey Khachatryan (violino). In programma Beethoven e Chostakovitch. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



9.00-18.00. ‘La festa della bicicletta’. villaggio di animazione con tante attività gratuite: laboratori, iniziazioni e dimostrazioni varie. Quai des Etats-Unis (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate