Calcio giovanile: ennesima vittoria per la Under 13 della Virtus Sanremo, ieri alla 'Val Policella Cup'

Ennesima vittoria della squadra Under 13 della Virtus Sanremo Calcio 2011. Questa volta i giovani hanno sbancato il torneo ‘Val Policella Cup’, giunto alla 28a edizione, organizzato come premio dalla società del Presidente Moroni per l'ottima stagione disputata anche per i 2009 e 2010.

E’ stata una ottima occasione per la nutrita rappresentanza Virtussina che ha portato in alto i colori della città di Sanremo. “Ai ragazzi ed ai mister De Martino e Formaggini - dicono dalla dirigenza – vanno i complimenti ed i ringraziamenti per aver creduto nella società. Ora si può programmare la prossima stagione con la consapevolezza di lavorare bene”.