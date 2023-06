Imperia, Union Rugby Riviera perde contro Val Tanaro

Dopo vent’anni di serie A la Pro Recco è costretta a retrocedere in serie B. Dopo la sconfitta di misura subita a Roma Corviale con i locali dell’Arvalia Villa Pamphili, è arrivata anche l’ufficialità della retrocessione e così il team rivierasco segue la stessa sorte del CUS Genova e va ad ingrossare ulteriormente le fila dei club liguri che molto probabilmente saranno inseriti nello stesso girone del nord ovest con il Savona. A Roma comunque il Recco non si è arreso così facilmente lottando con tutte le forze disponibili sino all’ultimo secondo di gioco. Gli “Squali” di Regestro e Noto hanno messo a segno in meta Avignone e Metaliaj con i piazzati di Mauriziano Fantozzi. Il Recco ha utilizzato: Mitri, Solari, Romano, Matulli, Guastamacchia, Mauriziano Fantozzi, Tagliavini, Navone, Canoppia, Barisone, Metaliaj, Nese, Maggi, Demergasso, Avignone. Dalla panchina: Albarellom Bedocchi, Conca, Rosa, Mugnaini, Benvenuto, Cinquemani, Capurro. Intanto in Serie C i cadetti del CUS Genova guidati in panchina da Piero Zaami, superando (18/13) sul campo neutro di Novi Ligure un coriaceo Amatori Genova, hanno conquistato l’ambita Coppa Mare & Monti. Primo tempo, martoriato da un fastidioso acquazzone, favorevole all’Amatori che metteva a segno una meta con Andrea Falchi e l’altra con Francesco Rattazzi con i piazzati di Filippo Fama’, mentre il CUS Genova andava in meta su mischia. Nel secondo tempo il CUS prendeva maggior vigore e costringeva alla resa gli avversari andando in meta con Alessandro Ghiglione, probabilmente la meta più bella della gara e sfruttando pienamente la precisione balistica dalla piazzola di Pietro Magnani.

SERIE A – PLAY OUT

Arvalia Villa Pamphili Roma – Pro Recco 28/20

Classifica: Valpolicella punti 10, Arvalia Villa Pamphili Roma 4, Pro Recco punti 1.

SERIE C – FASE FINALE COPPA “MARI E MONTI”

Finale per il 1° e 2° posto

Amatori Genova – CUS Genova Cadetti 13/18

Finale per il 3° e 4° posto

Cus Torino Cadetti – Cuneo Pedona 29/0 (n.d. rinuncia Cuneo)

Finale per il 5° e 6° posto

CUS Piemonte Orientale – Lions Tortona 5/5 (sospesa per impraticabilita’ del campo dopo grandinata)

Finale per il 7° e 8° posto

Collegno – Volvera (posticipata a giovedi p.v)

Finale per il 9° e 10° posto

Val Tanaro – UR Riviera 59/12

Finale per l’11° e 12° posto

Moncalieri – Alessandria 20/0 ( n.d. rinuncia Alessandria)

Classifica generale finale:

1. CUS Genova/B

2. Amatori Genova

3. CUS Torino/B

4. Cuneo Pedona

5. CUS Piemonte Orientale/Lions Tortona

6. ….

7. ….

8. ….

9. Val Tanaro

10. Union Riviera

11. Moncalieri

12. Alessandria