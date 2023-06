Calcio, ottimi risultati per le squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Le squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy sono state le grandi protagoniste degli impegni andati in scena durante il ponte del 2 giugno.

I Primi Calci 2014, guidati da mister Bucceri, il 2 giugno hanno partecipato al Torneo Nazionale “Città di San Bartolomeo al Mare” XVII Coppa Primavera, organizzato dal Golfo Dianese. “Nelle diverse gare gli atleti della Polisportiva, che erano presenti con due squadre, hanno ben figurato portando a casa ottimi risultati. Una squadra è arrivata seconda nel girone bronzo, mentre l’altra squadra si è posizionata quarta nel girone platino” - dice la società biancorossa.

Al Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, il 2 e 3 giugno, i Primi Calci leva 2015, guidati da mister Ballestra, hanno ottenuto grandi riconoscimenti in un contesto molto importante. “Nella prima giornata sono andati molto bene visto che hanno vinto quasi tutte le partite, perdendo solo l’ultima, dove i ragazzi erano un po’ stanchi. Sono così riusciti a classificarsi secondi, entrando nel girone gold, dove ieri hanno affrontato il Genoa, testa di serie, insieme a Celle Varazze e Albissola. A fine giornata i giovani biancorossi si sono classificati sesti su 24 squadre in gara, comprese le professioniste. Ottimi risultati e tanta felicità per essersi misurati con passione in una manifestazione di così alto livello” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.