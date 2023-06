Sanremo: per il secondo anni “Swing Corner of the Fortress” tinge di note il Forte Santa Tecla

Dopo l’indiscusso successo dello scorso anno il Centro Stan Kenton in collaborazione con la Direzione Regionale Musei del Ministero della Cultura e l’apporto del Comune di Sanremo, assessorato alla Cultura, promuove la seconda edizione della rassegna “Swing Corner of the Fortress”. Si tratta di una formula originale che unisce la musica dal vivo ad una esposizione storica: quest’anno la mostra è intitolata “Due secoli di Eleganza maschile (1805-2005)” e consiste in alcuni capi d’abbigliamento storici che fanno parte della collezione di Freddy Colt: si va da livree di Gentiluomini di corte fino ad un gilet indossato dall’attore britannico Sir Michael Caine sul set di “Vita da strega”. Naturalmente saranno esposti anche cappelli e accessori, frac, smoking ovvero tutti quegli articoli che hanno costituito il “dress code” dei musicisti soprattutto nell’epoca d’oro della prima parte del Novecento.

L’inaugurazione della mostra e il primo concerto si terranno al Forte sabato 3 giugno, rispettivamente alle ore 16,30 e alle 17. Il concerto inaugurale è affidato al Trio di Simone Giacon, valente sassofonista che si produrrà in un tributo al “re del sax melodico” Fausto Papetti, di cui ricorre il centenario della nascita. Il maestro Giacon, che proporrà melodie al sax contralto in puro stile “Papetti”, sarà affiancato da due virtuosi professionisti: i maestri Massimò Dal Prà al pianoforte e Mauro Parrinello al contrabbasso. Il concerto è introdotto da un breve intervento rievocativo a cura del direttore artistico Freddy Colt.

I successivi concerti sono previsti il 17 giugno con il “Demo’s Quartet” e il 1 luglio con il “FrimFram Trio” e un omaggio alla musica di Nat King Cole. Per la partecipazione ai concerti è previsto il pagamento del biglietto di ingresso al Forte: intero 4 euro, ridotto 2 euro (tra i 18 ed i 25 anni), gratuito per i minori di 18 anni. Fino ad esaurimento posti. La mostra sarà aperta fino al 2 luglio.

Orari concerti: 17

Orario mostra: Fino al 18 giugno, da mercoledì a domenica 10-13/15-18

Dal 21 giugno, da mercoledì a domenica 17:30-23