Elezioni amministrative, il commento di Azione: “L'astensione preoccupa per lo stato di salute della democrazia”

Azione, per voce del suo segretario provinciale Carlo Biancheri, analizza il voto nei Comuni principali che hanno eletto il loro nuovo sindaco nelle scorse settimane.

“Come Direttivo Provinciale di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, riteniamo che di queste elezioni resterà innanzitutto il permanere di un'elevatissima astensione - dicono dal partito - un dato, insistiamo, che, specie in occasione della Festa della Repubblica, deve interrogare tutte le forze politiche quale sintomo di pessima salute della nostra democrazia. Nel dettaglio, se a Vallecrosia si è trattato di un regolamento di conti tutto interno al Centrodestra, col Pd in una marginalità senza prospettive, e ad Imperia la fortissima personalità di Scajola ha quasi naturalmente cancellato il confronto, dimostrando quanto furbesco ed effimero sia stato a suo tempo l'esperimento Capacci e l'alleanza Pd-Destra, per contro Bordighera e Ventimiglia, fra i più grandi comuni della provincia al voto, meritano attenzione. Siamo decisamente soddisfatti dell'eccellente risultato di Bassi, che per soli nove voti ha mancato la vittoria, dimostrando come nella città delle palme c'è un elettorato ben deciso a rompere vecchi equilibri. E a conti fatti c'è anche nella stessa Ventimiglia, dove solo la divisione in tre raggruppamenti distinti, che insieme aggregano quasi il 30% di votanti, ha impedito a quest'area l'accesso al ballottaggio in alternativa ai due poli tradizionali di Centrodestra e Centrosinistra. Nella città di confine dunque ci collocheremo all'opposizione di un Centrodestra fortemente influenzato dalle forze da noi più lontane come Lega e FdI, beninteso senza pregiudiziali ideologiche e tantomeno personali, ma con la volontà di dare forma e organizzazione a quell'elettorato civico che resta il nostro riferimento prioritario e cercando di riportare al voto i sempre più numerosi cittadini delusi dalla politica”.