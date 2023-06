Perinaldo: conferenza dal titolo ‘Messaggi cifrati in casa Calvino’ venerdì 9 giugno

L’estate, nel nostro entroterra, non riserva solo sole, ottimi panorami e buona cucina ma anche percorsi per chi vuole nutrire la propria interiorità. Venerdì 9 giugno, infatti, alle ore 16.00, presso il Comune di Perinaldo, sarà organizzata la conferenza ‘Messaggi cifrati in casa Calvino’

“Viene presentato – spiegano gli organizzatori - un Calvino studioso e sperimentatore, un uomo che vuole comprendere e soprattutto proporre attraverso il racconto l’incomprensibile ed il … non detto; entra nell‘animo umano percorrendo un sentiero tortuoso che lo conduce all’abbraccio con i suoi Avi. I ‘Messaggi cifrati’ li ritroviamo nei suoi racconti quali ‘La sfida del Labirinto’ e la mai dimenticata ‘Strada di San Giovanni’.

Calvino fa suoi i richiami che l’Universo, palcoscenico delle umane fatiche, gli vuole mandare; questi vengono analizzati ed interiorizzati attraverso lo studio e la Meditazione degli ‘Arcani’ che si evincono praticando Tarocchi. Lo scrittore era un conoscitore di questa antica ‘pratica’ ne troviamo traccia nell’ ‘Eremo’ di Luigi Einaudi. Calvino attraverso lo studio della Simbologia cerca il sentiero per riunirsi con i suoi antenati (Gio Batta e Mario suo padre) che lo accompagnarono lungo tutta la sua esistenza. Ci si ritrova in un mosaico di anime, che, combattendo danno vita ad una ribellione continua e feconda, trasmettendo generosità a chi e’ pronto ad ascoltare. Questa generosità si ritrova nella nostra terra, lavorata a terrazze, a volte inospitale, ma sempre disposta ad intervenire in soccorso di chi la sa rispettare .

L’Associazione Esprit, ha, oltre a Sanremo, la sua sede principale presso il Comune di Perinaldo questo per sottolineare ancora una volta che uno degli obbiettivi del Sodalizio è quello di valorizzare il nostro entroterra ricco di storia e tradizione. Saranno relatori del Convegno: lo storico prof Aldo Mola e l’Avv. Luca Fucini, console onorario di Francia a Ventimiglia. Parteciperà S.E. Mons Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Sanremo-Ventimiglia".