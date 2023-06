Aziende liguri protagoniste a Montecarlo con più di 200 incontri B2B

Liguria protagonista allo Yachting Club di Montecarlo con più di 200 incontri B2B tra aziende liguri, monegasche e della Regione PACA (Provenza, Alpi e Costa Azzurra). Un progetto, inserito all'interno del piano attuativo 2023 di Liguria International, con cui Regione Liguria intende promuovere il territorio anche attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e della cucina ligure.



"Ancora una volta le nostre eccellenze enogastronomiche e la loro traduzione a tavola si fanno ambasciatori della Liguria nel mondo - spiega il vice presidente con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - tanto da essere elemento di risonanza del territorio alla Festa della Repubblica a Montecarlo. Questa sinergia porterà a nuove sfide, rinnovando le intese imprenditoriali e commerciali con il vicino Principato e veicolando sempre più i prodotti liguri insieme al sapiente lavoro di chi li trasforma, dalle campagne ai piatti gourmet. La grande partecipazione del primo giorno con i B2B ci sprona a continuare e a ulteriori occasioni di confronto".



"Supportare la comunità economica ligure in un’ottica di sistema è azione strategica ed essenziale per una concreta promozione dei nostri prodotti all'estero - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Essere a Montecarlo in questa due giorni, non vuol dire soltanto accompagnare le nostre imprese, ma aiutarle a intercettare quelle attenzioni commerciali che un mercato così ricco, come quello monegasco, ha dimostrato avere nei riguardi del nostro territorio. Sono certo che questi incontri, che promuovono ancora una volta l’efficacia del nostro fare sistema, si tradurranno presto in importanti occasioni di crescita e di business”.



La due giorni proseguirà domani quando, al posto delle aziende, i protagonisti saranno i prodotti con un percorso di gusto curato dalla sapiente regia dello chef Marco Visciola del circuito Liguria Gourmet, che tradurrà in menù un'esperienza unica di sapori. Dallo spritz al basilico alla focaccia genovese, passando per i salumi e formaggi delle valli liguri, i tortelli al pesto genovese, la battuta di Cabannina, le cozze della Spezia, le acciughe di Camogli, gli amaretti di Voltaggio e i baci d'Alassio. Queste solo alcune delle ricchezze enogastronomiche che verranno servite ai 450 ospiti che arriveranno per la giornata organizzata in collaborazione con il Sistema Camerale ligure e l'ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, accompagnate da altrettante prelibatezze delle cantine liguri (Pigato della Riviera Ligure di Ponente DOP, Vermentino Colli di Luni DOP, Rossese di Dolceacqua DOP).