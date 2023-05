Sanremo: situazione di degrado in via Canessa, la segnalazione con foto di una cittadina

"Nonostante numerose segnalazioni, ad Amaie, Urp ecc.., pare non ci sia rimedio a questa situazione che si ripete continuamente in pieno centro città. Quell'angolo di via Canessa è deposito di ogni genere di rifiuti da parte di alcune attività della zona e da cittadini che ormai vengono a depositare rifiuti ingombranti in questo che è considerato 'centro ecologico' aperto a tutti. Se qualcuno avesse consigli per risolvere la situazione ve ne saremmo grati.



Grazie G.G.".