Sanremo: programmato pino da abbattere in via Nino Bixio, il forte sdegno del Comitato P.A.T.

"Preg.ma Redazione,

in questo periodo non si può non notare, il forte cinguettio, l'incessante svolazzare di pennuti e i numerosi nidi sui pini reduci di via Nino Bixio. Purtroppo si è sollevato lo sdegno quando si è saputo che, proprio da notizia dello scorso venerdì, il Comune ha deciso di abbattere il grande e storico pino all'intersezione di via Gaudio, proprio in questo periodo, dando inizio ai lavori domani lunedì 29 maggio con con comunicazione all'albo pretorio il venerdì 26 maggio.