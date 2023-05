Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 21 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070



16.00. Concerto della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Voce solista Biagio Di Bello. Musiche di: D. Tepasso, G. Donizetti, F. Brezzo, N. Bartolucci, K. Scott, S. Pucci, Pooh. Chiostro dell'Opera Don Orione, via G. Galilei 713, ingresso libero



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



BORDIGHERA



7.30. 47esima edizione della Marcia delle Palme di Bordighera organizzata dalle associazioni ‘U Risveiu Burdigotu’ e ‘Bordighera Bene Comune’. Partenza alle 9.30 da Piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri, iscrizione 10 euro (info e iscrizioni a questo link)

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



TAGGIA

8.00-19.30. Mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità. Parcheggio coperto, lungo Argentina (ogni 3ª domenica del mese)

DIANO MARINA

8.30. ‘C’era una volta’: 2° raduno di auto e moto d' epoca, organizzato dal Club Ruote d' Epoca di Villanova di Albenga. Presenta Gianni Rossi. Ritrovo in corso Roma, via Colombo (locandina)



CERVO



9.30-19.30. ‘NuovaMente Festival’: due giornate dedicate all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con mercatino di prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, merenda nell'oliveto, ricette erboristiche di autoproduzione, camminata ecologica al parco del Ciapà. Luoghi vari (tutto il programma nella locandina)



ENTROTERRA

APRICALE

9.00. Mercatino artigianale con musica jazz dalle 11.00 alle 14.30 (ogni terza domenica)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CARPASIO

10.30. Passeggiata alla scoperta di erbe selvatiche ed aromatiche nel territorio di Carpasio con l’esperta Karin. Appuntamento al Museo della Lavanda, partecipazione gratuita

DOLCEACQUA



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CANNES

9.00-19.30. Proiezioni film del 76° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

MONACO



16.30. ‘Naïs’: spettacolo teatrale con Arthur Cachia, Kévin Coquard, Etienne Ménard, Clément Pellerin, Lydie Tison et Marie Wauquier. Théâtre des Muses (più info)



18.00. Cine-concerto ‘2001: Odissea nello spazio’ di Stanley Kubrick (1968), con Pieter-Jelle de Boer (regia), Vox Clamantis (coro), Jaan-Eik Tulve (direttore del coro). In collaborazione con Warner Bros. Classics, il Southbank Centre London e il British Film Institute. Grimaldi Forum Monaco (più info)

VILLEFRANCHE SUR MER

9.30. Trekking da Mentone a Monaco di circa 3 ore e 30: escursione gratuita nell’ambito del progetto EDUMOB 2 – Educazione alla Mobilità Sostenibile accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica Roberto Maselli. Ritrovo alla stazione di Villefranche sur Mer, prenotazione obbligatoria via whatsapp al 349 722 14 33





