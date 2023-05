‘Roma e Sanremo, Accademie in scambio’, una mostra collettiva degli studenti dei due Istituti

‘Roma Sanremo Accademie in scambio’, è il titolo di una manifestazione che vuole creare un momento di confronto e scambio culturale tra gli studenti dei corsi di ‘Design per l’editoria’ e ‘Tecniche di modellazione digitale’ dell’Accademia di Belle Arti di Roma e gli studenti dei corsi di ‘Grafica e Illustrazioni’, ‘Architettura di interni e Design’ e ‘Pittura’ dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo.



“Gli studenti – si spiega nel comunicato - presenteranno i loro elaborati, in presenza o in collegamento video, nelle diverse accademie durante due giornate di lavoro dedicate, esercitandosi a parlare in pubblico in un nuovo contesto istituzionale.

A Roma, presso lo spazio espositivo Atelier Montez si terrà per due settimane una mostra collettiva degli elaborati degli studenti, che riproporrà anche i video delle loro presentazioni. Sarà prodotto un catalogo dei lavori esposti, che conterrà anche foto ambientali della mostra e interventi dei docenti relativi ai corsi di insegnamento, per le Edizioni Stamen di Roma. Il progetto è curato da Giancarlo Carpi (prof. Storia dell’arte contemporanea – Stile, storia dell’arte e del costume - Fenomenologia delle arti contemporanee – Linguaggi dell’arte contemporanea – Accademia di Belle Arti di Sanremo) e da Luciano Fabale (prof. Design per l’editoria – Tecniche di modellazione digitale – Elementi di Grafica editoriale – Accademia di Belle Arti di Roma).



I lavori degli studenti di ABA Roma afferiscono interamente agli insegnamenti del prof. Luciano Fabale, quelli degli studenti di ABA Sanremo agli insegnamenti dei docenti Andrea Brun, Giancarlo Carpi, Federica Flore, Elena Frontero, Ferdi Giardini, Resi Girardello, Emmanuele Lo Giudice, Francesco Puliga, Alberto Pulinetti, Francesca Sampietro, Giulia Savorani e Anna Skoromnaya. Le presentazioni degli studenti si svolgeranno nell’ultima settimana di maggio: martedì 23 maggio (presentazione degli studenti di Sanremo), giovedì 25 maggio (presentazione degli studenti di Roma). La mostra avrà luogo dall’1 al 12 giugno”.



Gli studenti partecipanti:

Rossella Antezza, Martina Aprosio, Anastasia Georgiana Armenia, Maia Stefania Baldi, Anna Bizzoca, Giulia Bomarsi, Alice Botti, Adriana Caci, Francesca Cai, Giovanni Caracciolo, Sabina Caldarelli, Ilaria Carassale, Chiara Colecchia, Giovanni Colla, Eros Condello, Giorgia Curduma, Chiara Cutellé, Amanda De Simone, Carmen Di Marco, Laura Donetti, Asia Durso, Mouhaddir El Medhi, Emma Favaretto, Nicolò Ferrari, Giulia Fiorello, Luigi Fracassi, Sara Fradella, Daniel Galletto, Martina Girardi, Vivian Gualco, Caterina Guarnieri, Lorenzo Gracci, Matteo Gurgitano, Katarina Habanikova, Linzhi Huang, Vittorio Iannello, Letizia Ibba, Chiara Il Grande, Siria Indovino, Giustina Iorio, Giorgio Keyi Jian, Azadeh Khazaei, Clea Lazri, Annalisa Lecce, Cecilia Leveratto, Shiji Lì, Alice Lì, Michela Liberato, Camilla Lombardi, Simona Mairo, Sofia Marelli, Andrea Marisca, Francesca Martinez, Tobia Martino, Maria Assunta Mascia, Giulia Mazzarella, Fernando Mennella, Elena Merlino, Lorenzo Merlo, Raluca Mihalea, Tiziano Muccinelli, Alessio Musto, Elena Naso, Giulia Nocera, Cinzia Nulchis, Samir Oulal, Alessia Pace, Luca Palumbo, Ginevra Panerai, Rocco Papia, Filippo Perrando, Alessia Polverisi, Daniela Popov, Giorgia Quattrone, Brigith Valeria Quispe Romero, Angelica Rella, Federica Rocchi, Anabela Rosu, Malika Mariam Saddam, Rachele Salati, Bianca Scardeoni, Elisa Scarrone, Giulia Scrigna, Lorenzo Sicignano, Veronica Signorini, Agnese Simotti, Valeria Sinacori, Martina Squarcia, Andrea Stefanile, Vivien Tarau, Giuseppe Tasillo, Violetta Totaro, Nicole Trivellin, Marta Usanna, Sofia Valle, Sofia Verdier, Francesca Vespa, Davide Vesuviano, Giampiero Vicino, Sofia Volturo, Andrea Wissel, Yuanfan Xia, Ramona Zago, Viola Zheng.