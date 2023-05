Dolceacqua: da lunedì prossimo e fino al 27 agosto la mostra '100 anni di Barbadirame'

Si svolge, dal 15 maggio al 27 agosto a Dolceacqua ‘100 anni di Barbadirame’, iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Dolceacqua, per presentare una retrospettiva delle opere del Maestro Mario Raimondo detto ‘Barbadirame’ ed onorare così uno dei figli della cittadina.

A cento anni dalla nascita del pittore, saranno presentati al pubblico durante tutta l’estate alcuni dei suoi lavori più significativi presso la sala consigliare del comune di Dolceacqua. Nato nel 1923, Barbadirame con le sue opere desterà grande interesse, non solo perché è figlio di Dolceacqua, ma anche perché i suoi lavori sono di grande valore ed ben conosciuti dal pubblico della zona e all’estero.

Fu amico di Pablo Picasso, il grande Maestro spagnolo, che non amava parlare dei giovani pittori, ma di lui disse che era un pittore “autentico, serio come i lavoratori della sua terra”. Ennio Morlotti amava in Barbadirame “il suo respiro esistenziale, doloroso, dovuto alla sua fedeltà alla terra” e Francesco Biamonti lo considerava come uno dei pittori liguri di maggiore talento.

Grazie alla collezione di proprietà della famiglia ma anche ai prestiti di numerosi collezionisti che hanno generosamente acconsentito ad affidarci alcune opere, da maggio ad agosto 2023 la mostra presenterà ai visitatori l’evoluzione della pittura del Maestro.