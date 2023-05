Elezioni Imperia, Polis: “Grazie al sindaco Scajola la città ha oltre 350 telecamere di videosorveglianza”

“Grazie al grande lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’Amministrazione del Sindaco Claudio Scajola, Imperia oggi può vantare un moderno impianto di videosorveglianza, con oltre 350 telecamere in funzione (erano 40 nel 2018) e una sala unica per la sicurezza e l’emergenze in cui convergono tutte le immagini in presa diretta”. Così intervengono dal comitato di Polis a sostegno del candidato sindaco Claudio Scajola.

Proseguono da Polis: “Noi crediamo che il numero di sensori attivi debba essere ulteriormente ampliato, andando a prevedere, nei diversi lavori di riqualificazione in corso o di prossima realizzazione, la predisposizione di telecamere di video-sorveglianza. Inoltre, per conseguire gli obiettivi di sicurezza urbana, vogliamo intensificare i controlli contro i fenomeni di inciviltà, quali l’abbandono di rifiuti, con l’ausilio di strumentazione tecnologica (foto-trappole) e personale dedicato”.