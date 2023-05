Gioele Calvi confermato delegato provinciale dei Giovani Coldiretti per il secondo mandato consecutivo

Nella serata di ieri ha avuto luogo l’assemblea Giovani Impresa per la provincia di Imperia, durante la quale è stato confermato all’unanimità Gioele Calvi come Delegato provinciale del Movimento più giovane e dinamico della Coldiretti. Al suo fianco in qualità di Vice Delegati sono stati scelti Matteo Merlo, titolare dell’omonima azienda olivicola di Borgomaro, e Ingrid Brunengo, anch’essa titolare di un’impresa di Pieve di Teco che porta il suo nome, impegnata nella lavorazione di verde ornamentale.

Classe 1997, Gioele Calvi si è dimostrato fin dall’inizio della sua carriera un imprenditore agricolo con le idee chiare e abituato a lavorare sodo per quella che, più che un mestiere, reputa essere una vera e propria passione. Con l’appoggio del padre e del nonno, oltre che con tanta buona volontà, già a vent’anni Gioele ha cominciato a costruire la sua azienda attraverso il recupero dei terreni abbandonati della sua famiglia, incrementandone l’estensione con l’affitto di aree verdi vicine, in modo da poter diventare produttivo in tempi brevissimi. Attraverso progetti e iniziative, Gioele porta avanti un piano aziendale lungimirante, con il quale punta a produrre sempre più prodotti di alta qualità dalla filiera olivicola e vendere prevalentemente al consumatore finale. Anche per questo, mostrandosi fin dall’inizio vicino alle battaglie di Coldiretti sul territorio, Gioele ha aderito negli anni anche al progetto di Campagna Amica.

Dopo una prima elezione a Delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa il 7 marzo 2018, durante i rinnovi di quest’anno il giovane imprenditore imperiese è stato rieletto per il secondo mandato consecutivo con il favore unanime dell’intero direttivo.

“Amo il mio lavoro e credo molto nella mia terra e nei ragazzi della mia provincia – commenta a caldo Gioele Calvi a seguito della sua rielezione a Delegato provinciale Coldiretti Giovani Impresa – con cui continueremo a cercare in tutti i modi di portare avanti progetti concreti e iniziative che servano realmente al nostro settore e che, magari, riescano a convincere anche altri giovani a non abbandonarlo, ma a valorizzarlo come si merita”.

“Nei suoi primi cinque anni da Delegato provinciale del Movimento – commentano Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, Presidente e Direttore di Coldiretti Imperia – Gioele ha dimostrato una grande passione e una visione chiara del suo futuro, oltre a un forte spirito di iniziativa: qualità tanto rare quanto importanti per un imprenditore agricolo, soprattutto per un giovane. Siamo certi che insieme a lui e ai nostri giovani proseguiremo un cammino già avviato e continueremo organizzare grandi cose. I giovani in agricoltura, come in ogni settore, sono il futuro: non hanno paura di buttarsi e le loro idee, sempre in evoluzione, sono sempre in grado di adattarsi nella maniera migliore e più produttiva possibile al mondo che cambia”.