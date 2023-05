Sanremo, il Living Garden festeggia i suoi primi 35 anni

Sabato prossimo il Living Garden di Sanremo festeggia i suoi primi 35 anni! Lo storico locale nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni e quest'anno è stato rinnovato grazie a Simone "Keemo" Tonsi, uno dei gestori, che si distingue anche come musicista e produttore di comunicazione musicale. La musica dal vivo è diventata, infatti, la colonna sonora del Living Garden. Già dai primi di gennaio musicisti ed ospiti locali si sono esibiti in acustico, caratterizzando le serate con il loro dinamismo.

Per festeggiare i suoi 35 anni di attività, il team del locale la serata del 6 maggio ospiterà la cantante Valentina Monetta, una delle artiste più rilevanti della Repubblica di San Marino. Per l'occasione sarà accompagnata dal pianista Simone Migani ( Karima, Joss Stone, Fabrizio Bosso) e dal batterista Matteo Monti (Cremonini, Mario Biondi, Cristina D'Avena), con un repertorio che spazierà dai classici standard Jazz, latin Bossa, soul, R'n'B, funk ai classici d'autore di musica italiana.

“Il 6 maggio - ci ha spiegato Simone Tonsi - celebreremo i 35 anni di attività del Living Garden e per l'occasione vorremmo dedicare l'evento alle famiglie Battagli e Ravizzi, che furono i primi gestori e che trasformarono il locale in una casa del gelato e non solo, dalla vista meravigliosa sul mare, proponendo già a quei tempi musica dal vivo ed eventi speciali. Fin da piccolo ho amato queste serate musicali e la mia passione per la musica ha trovato espressione in queste occasioni. Infatti, per diversi anni mi sono occupato di musica in giro per il mondo come produttore e musicista. Da quando mio padre ha assunto la gestione del locale, la mia idea di reintrodurre la musica dal vivo al Living Garden è stata accolta con grande entusiasmo. Il mio obiettivo è quello di far rivivere le emozioni degli spettacoli musicali degli anni passati, utilizzando giovani artisti con cui collaboro per creare nuovamente eventi indimenticabili”.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione chiamare al 0184 503464 o visitare la pagina Instagram.