Di sicuro sappiamo che fare con un'ottima agenzia di onoranze funebri ci sarà detto da parte di un impresario qual'è la differenza tra bare e casse da morto perché è inevitabile acquistare uno di questi due elementi che servirà per trasportare la salma del defunto magari scegliendo le casse da morto abete le quali possono essere anche utili nel caso in cui decidiamo di cremare la persona cara perché quella era la sua volontà espressa prima della morte, ed è una cosa che verrà dopo il funerale.

Per quanto riguarda le casse da morto bisogna sapere che sono casse di legno che rispetto alle bare sono molto più semplici ma comunque in alcuni casi sono belle da vedere visto che possono essere fatti di vari tipi di legno diversi e cioè sia semplici ma anche più sofisticati e complessi quali potrebbero essere per esempio il noce o il mogano.

In genere nel momento in cui si decide di tumulare o inumare la salma dentro un cimitero bisognerà acquistare una bara e non una cassa da morto perché la prima appunto è strutturata per seguire in maniera corretta il processo di decomposizione del corpo di quella persona che non c'è più.

La forma in genere si andrà a restringere dove ci sono i piedi del defunto e cioè sopra di una forma ottagonale: però in generale è molto lavorata, e così come la cassa da morto, può presentare elementi aggiuntivi

Ma la cassa da morto è più semplice come elemento dal punto di vista della produzione perché può essere dotata di optional che poi si potranno aggiungere in un secondo momento

Le essenze delle casse da morto

Restando nell'esempio di oggi diciamo che una cassa da morto in abete ha una proprietà molto semplice considerando che l'abete non è un'essenza che deve essere lavorata molto in quanto è un legno che è abbastanza leggere e morbido.

Però visto che la destinazione finale può essere un forno crematorio alcune agenzie di onoranze funebre di sicuro vorranno vendere delle casse da morto in questione piuttosto grezze senza troppe lavorazioni o comunque molto semplici.

Ecco perché sono oggetti che non sono verniciati, proprio perchè si sa appunto dove andranno a finire.

Ma bisogna considerare che possono essere usate tranquillamente e trattate come qualunque bara: quindi non solo per andare a trasportare un defunto nella camera mortuaria e poi nel cimitero dopo la messa funebre.

Tenendo presente appunto che le casse da morto sono destinate alla cremazione sono semplici:considerando che vengono esposte anche nella camera mortuaria e poi utilizzate durante il rito funebre possono essere decorate con dettagli piuttosto eleganti.

Questa è una cosa che si può prendere in considerazione proprio per ottimizzare le risorse che si hanno a disposizione.

Infine ricordiamo che durante il funerale l'Agenzia delle pompe funebrI avrà quellI che si chiamano valletti che prenderanno in braccio la bara nei frangenti in cui è necessario portarla da una parte all'altra e possono essere da quattro a otto persone