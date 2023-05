Diano Marina: cade in strada, 80enne portato in ospedale per un trauma cranico

Questa mattina, un anziano ha riportato un trauma cranico in seguito ad una caduta in via del Poggio a Diano Marina. L'uomo, un 80enne, è rimasto a terra fino all'arrivo dei soccorsi del 118. Secondo quanto ricostruito la persona ha perso l'equilibrio in maniera accidentale mentre si trovava in strada. L'ambulanza ha proceduto al trasporto dell'80enne al Pronto Soccorso di Imperia per accertamenti.