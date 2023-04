Per l'arrivo di forti piogge, chiusa al transito pedonale la litoranea costiera denominata Incompiuta

Nelle giornate di Domenica 30 Aprile e Lunedì 1 Maggio, viste le previsioni meteo che segnalano forti piogge in arrivo sul golfo dianese, la litoranea costiera denominata Incompiuta, sarà chiusa al transito pedonale in ottemperanza all'ordinanza emessa dal comune di Diano Marina che ne interdice l’accesso in caso di condizioni meteo avverse per motivi di sicurezza. Il provvedimento verrà revocato in caso di sopraggiunte variazioni delle previsioni meteorologiche.