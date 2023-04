Sanremo: doppio 'sold out' oggi a 'Villa Ormond in Fiore', oltre 400 giovani ai laboratori didattici

La giornata odierna si chiude con due clamorosi sold out a ‘Villa Ormond in fiore’, in corso di svolgimento a Sanremo. Il primo riguarda gli oltre 400 ragazzi che hanno partecipato e parteciperanno ai laboratori didattici promossi da Festival della Scienza, Istituto Regionale per la Floricoltura e CREA OF.

Il secondo è relativo all’evento 'Apefiorito, pollini di teatro e di vino', curato da Giorgia Brusco e Massimo Lupi. Con 150 adesioni è stato infatti raggiunto il numero massimo di partecipanti.

Domani mattina saranno riproposte le attività didattiche curate dal Festival della Scienza, mentre la sera (ore 19.30) sarà il momento di ‘Discoflower - Prospettive Vegetali’, spettacolo musicale curato da Giacomo Castana, artista eccentrico capace di creare sonorità con le piante utilizzando elettromagnetismo e chimica.