Imperia: sabato prossimo allo 'Spazio vuoto' la presentazione del nuovo libro di Paolo Milone

Sabato prossimo alle 18.30, al teatro ‘Lo spazio vuoto’ di via Bonfante ad Imperia, a cura dell’associazione culturale ‘ApertaMente’ e della libreria Mondadori, verrà presentato il nuovo romanzo di Paolo Milone ‘Astenersi principianti’ (Einaudi edizioni). Dialogherà con l'autore Marino Magliani, scrittore mentre sono previste letture a cura di Livia Carli e Gianni Oliveri, attori.

Paolo Milone, psichiatra, è nato a Genova. Ha lavorato in un Centro Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero di Psichiatria d'urgenza. Dopo il grande successo del libro ‘L’arte di legare le persone’ (Einaudi 2022), in cui ci ha fatto avvicinare alla malattia mentale, si ripropone con una nuova opera che parla della morte con umanità, sensibilità, ironia , perché la morte è l’unica certezza che abbiamo nella vita, anche se ne allontaniamo il pensiero ogni giorno, con pervicace distrazione. Eppure, basterebbe fermarsi un istante, come di istanti è fatto questo libro.