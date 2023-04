A fine maggio torna il 'Ventimiglia Wine Festival': l'appuntamento nelle vie e piazze del centro storico

Torna il Ventimiglia Wine Festival e irrompe nelle vie e nelle piazze del centro storico cittadino. In programma dal 26 al 28 maggio prossimo potrà contare, per questa seconda edizione, sulla collaborazione di associazioni, territorio e privato, uniti per far crescere Ventimiglia.

La Pro-Loco Intemelia, Confcommercio e Confesercenti, l'associazione provinciale dei sommelier (AIS) in sinergia con il gruppo imprenditoriale Marina Development Corporation daranno vita ad un importante evento di promozione dei prodotti del territorio, che potrà configurarsi come uno degli appuntamenti di forza dell’offerta turistica cittadina. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio cittadino, mentre è in itinere l’adesione della regione Liguria.

Durante il WineTour, nei vari stand distribuiti in tutto il centro storico, produttori e sommelier saranno a disposizione per guidare gli ospiti e per illustrare le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei diversi vini e oli, presenteranno in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la realtà territoriale. Ogni visitatore potrà effettuare le degustazioni acquistando il calice professionale, avrà una scheda di gradimento che fornirà una chiara panoramica di tutti i prodotti e sulla quale si potranno annotare le impressioni favorevoli o meno avute degustando i vari prodotti.

Si annuncia un banco d’assaggio straordinario con molte etichette rappresentate: un’occasione straordinaria per conoscere nuovi e diversi prodotti, per assaporare il fascino di un percorso nel centro storico della città, conoscendo le tipicità che meglio rappresentano gli autentici tesori enogastronomici del nostro comprensorio. Il programma prevede per venerdì 26, con inizio alle 18, la conferenza dal titolo 'I trend del vino nel 2023' cosa vogliono i consumatori a cura Cristina Mercuri DipWset e due ospiti esperti produttori del mondo del vino A seguire aperitivo di benvenuto con i produttori.

Il sabato 27, alle 15, in piazza della Cattedrale. inaugurazione del Festival alla presenza di autorità e rappresentanti di enti ed istituzioni. Dalle 15,30 alle 22,30 apertura degli stand con tour di degustazione tra le 'Ciasse'. Alle 16, presso il Centro culturale polivalente San Francesco presentazione del libro 'Storia della taggiasca' con Alessandro Giacobbe, a seguire presentazione del libro di Roberto Capaccio 'Di un Amor DiVino'. Alle 18, presso il ristorante Venti di piazza Colletta, masterclass a cura di Cristina Mercuri 'Viaggio tra le bollicine d’Italia'.

Domenica 28 l’apertura degli stand sarà anticipata alle 11,30 il Festival si concluderò alle 14,30. La manifestazione è arricchita da ulteriori eventi culturali, quali gli itinerari nel tempo e nei luoghi del centro storico a cura della cooperativa Omnia e la visita guidata a tema presso il Museo Archeologico Rossi, a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Parcheggi disponibili presso porto Cala del Forte, con collegamento in ascensore con il centro storico.

“Il Ventimiglia Wine Festival - fanno sapere gli organizzatori - è una sfida che ci entusiasma, siamo certi che l’enoturismo di qualità oltre ad essere il giusto trend del momento, può avere grandi sviluppi per il futuro, perché è svincolato dalla stagionalità, in quanto settore trainante per tutto l’anno e vede la nostra città come baricentro dell’area di produzione vinicola e olearia di grande interesse, i vigneti sono raggiungibili nel raggio di pochi chilometri, alcuni noleggiando semplicemente una bicicletta".

“Siamo felici di partecipare come main sponsor a questa iniziativa di successo - sottolinea Giuseppe Noto - Ceo di MDC, e supportare chi come noi cerca con grandi sforzi di rilanciare l’attrattività turistica di Ventimiglia”.

(Sotto il programma)