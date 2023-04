Un incendio, divampato intorno alle 13.30, ha parzialmente distrutot una serra in località Porrine ad Ospedaletti.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sanremo e i volontari della Protezione Civile della città delle rose.

L’incendio è stato spento e i danni sono in via di quantificazione.